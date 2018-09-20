Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapılarını açtı. İstanbul Yeni Havalimanı'nda düzenlenen ve 23 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek olan festivalin açılışında konuşan T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "Türkiye, uzayda ve havacılıkta hak ettiği yere gelecektir. Milli İHA ve SİHA'ların altında da bu tutku yatıyor" dedi. TEKNOFEST etkinlik alanında bulunan Phantom 4 uçağına binen Bayraktar, festivale ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Askeri hava araçlarının yanı sıra çok sayıda sivil aracın da festivalde ziyaretçilerin ilgisine sunulduğunu aktaran Bayraktar, "Milli savunma şirketlerimiz de var. Açıkçası bu alanda sivilinden havacılıkla ve uzayla alakalı ayağınızı yerden kesebilecek her türlü etkinlik var. Festivale sadece ön kayıt yaptıranların sayısı 80 bin. Bu rekor bir rakam. Allah'a şükür tüm milletimizde ülkemizin milli teknoloji hamlesini geliştirecek tutkunun adım adım yerleştiğini görüyoruz" diye konuştu.

‘TÜRKİYE UZAYDA HAK ETTİĞİ YERE GELECEK’





TEKNOFEST İstanbul'dan kareler







































































































TEKNOFEST İstanbul'dan kareler

Bayraktar, Türkiye'nin milli teknolojiyi üretme konusunda 2023 ve sonraki hedeflerine hızla ilerlediğine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Türkiye, uzayda ve havacılıkta hak ettiği yere gelecektir. Milli İHA ve SİHA'ların altında da bu tutku yatıyor. Çocukken bundan çok daha küçük bir etkinliğe gitmiştim. Hayatım boyunca unutmadım. İnşallah bu festival de gençlerimizde aynı etkiyi bırakır. 30 kadar paydaşımız var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi en büyük paydaşı. Bütün bu altyapıyı onlar kurdu. Üniversitelerimiz, diğer teknoloji şirketlerimiz ve savunma sanayisi şirketlerimizin katkılarıyla oldu. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de sağ olsun. Dün Türk Yıldızları da güzel bir gösteri yaptı."

'GENÇLERİMİZ İÇİN ÖNEMLİ BİR FIRSAT'

Gençlerin yetişmesini önemsediklerini belirten Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ise "Burada bu teknolojiyi bu kadar yakından görerek, neler hayal edebileceklerini görüyorlar. Sınırlarını genişletiyorlar. Gençleri hayallerini genişletmeleri için buraya davet ediyoruz" dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da Twitter hesabından, 23 Eylül’e kadar sürecek olan TEKNOFEST İstanbul'a ilişkin şu paylaşımda bulundu: "İstanbul havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz gençlerimiz için önemli bir fırsat. Kız çocuklarımızın da geleceğin teknoloji dünyasında yer almasını sağlayacak bu imkanı iyi değerlendirmesini diliyorum."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ