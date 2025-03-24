Türkiye'nin muhtemel rakipleri! A Milli Takım'ın A Ligi muhtemel rakipleri kimler, hangi torbada?
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turunda Macaristan'ı eleyerek A Ligi'ne yükseldi. İstanbul'da oynanan ilk maçı 3-1 kazanan ay-yıldızlılar, Budapeşte'de oynanan rövanşı da 3-0 kazandı ve 6-1'lik skorla adını A Ligi'ne yazdırdı. Tarihinde ilk kez UEFA Uluslar A Ligi'nde mücadele edecek Türkiye'nin muhtemel rakipleri ve kura çekimine hangi torbadan katılacağı belli oldu. Peki, A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri kimler, Türkiye kura çekiminde hangi torbada? İşte, A Milli Takım'ın Uluslar A Ligi muhtemel rakipleri ve torbalar...
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A/B Ligi play-off turunda Macaristan'ı eleyerek A Ligi'ne yükseldi. İstanbul'da oynanan ilk maçı 3-1 kazanan ay-yıldızlılar, Budapeşte'de oynanan rövanşı da 3-0 kazandı ve 6-1'lik skorla adını A Ligi'ne yazdırdı. Tarihinde ilk kez UEFA Uluslar A Ligi'nde mücadele edecek Türkiye'nin muhtemel rakipleri ve kura çekimine hangi torbadan katılacağı belli oldu. Peki, A Milli Takım’ın muhtemel rakipleri kimler, Türkiye kura çekiminde hangi torbada? İşte, A Milli Takım’ın Uluslar A Ligi muhtemel rakipleri ve torbalar...
TÜRKİYE MACARİSTAN’I 6-1’LİK SKORLA ELEDİ!
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A/B Ligi play-off turunda Macaristan'ı eleyerek A Ligi'ne yükseldi.
İstanbul'da oynanan ilk maçı 3-1 kazanan ay-yıldızlılar, Budapeşte'de oynanan rövanşı da 3-0 kazandı ve 6-1'lik skorla adını A Ligi'ne yazdırdı.
Türkiye'nin UEFA Uluslar A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri ve kura çekimine hangi torbadan katılacağı belli oldu.
TARİHTE İLK KEZ!
Milliler, 2018 yılından itibaren düzenlenen Uluslar Ligi organizasyonda ilk kez A Ligi’nde mücadele edecek.
Ay-yıldızlılar, Uluslar Ligi’nde daha önce B ve C Ligi’nde oynamıştı.
TÜRKİYE KURA ÇEKİMİNE HANGİ TORBADA KATILACAK?
Play-off turunun tamamlanması ile bir sonraki sezon bu ligde yer alacak takımlar da netleşti.
A Milli Takım 2026/27 UEFA Uluslar Ligi kura çekimine 4. torbadan katılacak.
TÜRKİYE’NİN ULUSLAR A LİGİ MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?
A Milli Takım'ın UEFA Uluslar A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri şu şekilde;
4. TORBA: Türkiye, Galler, Çekya, Yunanistan
3. TORBA: Sırbistan, Belçika, İngiltere, Norveç
2. TORBA: İtalya, Hollanda, Danimarka, Hırvatistan
1. TORBA: İspanya, Almanya, Portekiz, Fransa