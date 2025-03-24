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        Haberler Bilgi Spor Türkiye’nin muhtemel rakipleri kimler, kura çekiminde hangi torbada? A Milli Takım’ın Uluslar A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

        Türkiye'nin muhtemel rakipleri! A Milli Takım'ın A Ligi muhtemel rakipleri kimler, hangi torbada?

        A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turunda Macaristan'ı eleyerek A Ligi'ne yükseldi. İstanbul'da oynanan ilk maçı 3-1 kazanan ay-yıldızlılar, Budapeşte'de oynanan rövanşı da 3-0 kazandı ve 6-1'lik skorla adını A Ligi'ne yazdırdı. Tarihinde ilk kez UEFA Uluslar A Ligi'nde mücadele edecek Türkiye'nin muhtemel rakipleri ve kura çekimine hangi torbadan katılacağı belli oldu. Peki, A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri kimler, Türkiye kura çekiminde hangi torbada? İşte, A Milli Takım'ın Uluslar A Ligi muhtemel rakipleri ve torbalar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.03.2025 - 12:44 Güncelleme: 25.03.2025 - 08:20
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        A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A/B Ligi play-off turunda Macaristan'ı eleyerek A Ligi'ne yükseldi. İstanbul'da oynanan ilk maçı 3-1 kazanan ay-yıldızlılar, Budapeşte'de oynanan rövanşı da 3-0 kazandı ve 6-1'lik skorla adını A Ligi'ne yazdırdı. Tarihinde ilk kez UEFA Uluslar A Ligi'nde mücadele edecek Türkiye'nin muhtemel rakipleri ve kura çekimine hangi torbadan katılacağı belli oldu. Peki, A Milli Takım’ın muhtemel rakipleri kimler, Türkiye kura çekiminde hangi torbada? İşte, A Milli Takım’ın Uluslar A Ligi muhtemel rakipleri ve torbalar...

        2

        TÜRKİYE MACARİSTAN’I 6-1’LİK SKORLA ELEDİ!

        A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A/B Ligi play-off turunda Macaristan'ı eleyerek A Ligi'ne yükseldi.

        İstanbul'da oynanan ilk maçı 3-1 kazanan ay-yıldızlılar, Budapeşte'de oynanan rövanşı da 3-0 kazandı ve 6-1'lik skorla adını A Ligi'ne yazdırdı.

        Türkiye'nin UEFA Uluslar A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri ve kura çekimine hangi torbadan katılacağı belli oldu.

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        TARİHTE İLK KEZ!

        Milliler, 2018 yılından itibaren düzenlenen Uluslar Ligi organizasyonda ilk kez A Ligi’nde mücadele edecek.

        Ay-yıldızlılar, Uluslar Ligi’nde daha önce B ve C Ligi’nde oynamıştı.

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        TÜRKİYE KURA ÇEKİMİNE HANGİ TORBADA KATILACAK?

        Play-off turunun tamamlanması ile bir sonraki sezon bu ligde yer alacak takımlar da netleşti.

        A Milli Takım 2026/27 UEFA Uluslar Ligi kura çekimine 4. torbadan katılacak.

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        TÜRKİYE’NİN ULUSLAR A LİGİ MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?

        A Milli Takım'ın UEFA Uluslar A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri şu şekilde;

        4. TORBA: Türkiye, Galler, Çekya, Yunanistan

        3. TORBA: Sırbistan, Belçika, İngiltere, Norveç

        2. TORBA: İtalya, Hollanda, Danimarka, Hırvatistan

        1. TORBA: İspanya, Almanya, Portekiz, Fransa

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