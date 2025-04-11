TÜRKŞEKER 1685 işçi alımı yapacak! TÜRKŞEKER personel alımı ne zaman, başvuru nasıl ve nereden yapılır?

TÜRKŞEKER 1685 işçi alımı yapacağının müjdesini verdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. Bakan Yumaklı paylaşımında, "Anadolu'nun bereketli topraklarına bereket, gücüne güç katan Türkşeker, 100. yaşında ülke genelinde 1685 daimi işçiye istihdam kapılarını aralıyor. Milletimize ve sektörümüze hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı. Peki TÜRKŞEKER personel alımı ne zaman, başvuru nasıl ve nereden yapılır?