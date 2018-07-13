Aylarca gündemi meşgul eden taksi-UBER savaşının ardından geçen ay önemli kararlar alınmıştı. Hem Ulaştırma Bakanlığı, hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi UBER’in korsan taşımacılık yaparken kullandığı belgelere sınırlamalar getirmiş ve denetim artırılmıştı. UBER’le ilgili alınan kararlardan sonra taksilerle ilgili de revizyona gidilmişti. Ulaştırma Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) aldığı karara göre; 31 Mayıs’tan itibaren araç ve sahip değişikliği durumunda taksilere asgari D segmenti şartı getirildi. Buna göre; taksilerin 5 yıllık kullanım süreleri dolduğunda yenilenirken ya turkuaza dönecekler ya da UBER araçları gibi siyah renkte olacaklar. Yani kısa bir zaman dilimi içinde sarı taksi tarihe karışacak. İşte geçen ay alınan bu kararın üzerine İstanbul’daki turkuaz taksilerin sayısı 30’u buldu. Segmenti yükseltilen turkuaz taksilerle birlikte araçlar lüks ve konforlu hale geldi. Fakat taksimetre ücretleri de artmış oldu. Yani sarı taksinin açılışı 4 TL iken turkuazın 4.6 TL. Sarı taksinin kilometre ücreti 2.5 TL iken turkuazın 2.88 TL. Daha önce turkuaz ya da siyah taksiye binmek yolcunun tercihiyken artık taksilerin mecburu dönüşümü nedeniyle turkuaz taksi, dolayısıyla da fazla taksimetre zorunlu hale geldi.
MÜŞTERİ TEPKİSİ
Habertürk'ten Esra Boğazlıyan'ın haberine göre, taksiye turkuaz araç üzerinden yapılan bu gizli zam, İstanbulluların tepkisine yol açıyor. Özellikle duraklarda taksimetre farkı yüzünden problem yaşanıyor. Örneğin bir durakta turkuaz taksi ön sıradaysa, taksimetre ücreti fazla diye müşteri binmek istemiyor. Ardından da tartışmalar başlıyor...
HAVALİMANI SORUNU
Malum... İstanbul'daki her iki havalimanında da sadece havalimanı taksileri çalışıyor. Dışardan havalimanına yolcu götüren taksici, havalimanından yolcu alamıyor. 16.10.2017 tarihli UKOME kararına göre; lüks taksiler havalimanı dahil her yerden iş alabilir. Bu kararda turkuaz taksiyle ilgili herhangi bir kısıtlama olmamasına rağmen turkuaz taksilerin havalimanlarından yolcu alamıyor olmaları da bir başka sorun.
İşte bazı güzergahlarda sarı ve turkuaz taksinin taksimetre farkı:
Güzergah Sarı Turkuaz
Beşiktaş-Taksim 11 TL. 12.50 TL
Beşiktaş-Atatürk H.L. 66.5 TL 76.6 TL.
Sarıyer-Atatürk H.L. 106.5 TL 122.70 TL
Sarıyer-Bakırköy 114 TL. 131 TL
Sarıyer-Yeni Havalimanı 129 TL. 149 TL
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