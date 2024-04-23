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        Haberler Kültür-Sanat Sinema 'Turna Misali' New York'ta

        'Turna Misali' New York'ta

        Hayatlarını göçerlikle sürdüren bir Yörük ailesinin modernlik ve geleneksellik arasındaki sıkışmasını anlatan Türk filmi 'Turna Misali', International Filmmaker Festival of New York'un açılış filmi olacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2024 - 11:37 Güncelleme: 23.04.2024 - 11:37
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        'Turna Misali' New York'ta
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        Bu yıl 3-5 Mayıs 2024 tarihleri arasında 13'cüsü gerçekleştirilecek International Filmmaker Festival of New York açılışını bir Türk filmi ile yapıyor. Turna Misali festivalin hem açılış filmi olarak gösterilecek hem de yarışma bölümünde Türkiye'yi temsil edecek.

        Yönetmenliğini İffet Eren Danışman Boz'un, yapımcılığını İEDB Film adına Eyüp Boz'un üstlendiği film, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, TRT 12 Punto ve Mersin Büyükşehir Belediyesi sponsorluğuyla Mersin Silifke ilçesinde çekildi. Başrollerini Şennur Nogaylar, Necmettin Çobanoğlu, Timur Ölkebaş ve Zeynep Elçin'in paylaştığı Turna Misali filmi, dünya prömiyerini 34. Tokyo Uluslararası Film Festivali'nde gerçekleştirmişti. Pek çok ulusal ve uluslararası festivalde yarışan, çeşitli ödüller kazanan filmin ödülleri arasında 23. Frankfurt Türk Filmleri Festivali “En İyi Kadın Oyuncu” ödülü ve ABD Alaska 22. Anchorage Uluslararası Film Festivali “Kültürler Arası Değişim” ödülü de bulunuyor.

        Hayatlarını göçerlikle sürdüren bir Yörük ailesinin modernlik ve geleneksellik arasındaki sıkışmasını anlatan Turna Misali filminin Japonya'da Osaka Ulusal Etnoloji Müzesi tarafından Ekim 2023'te özel gösterimi yapılmıştı.

        Filmin Konusu:

        Sarıkeçili Yörüklerinden otoriter aile reisi Gülsüm Ana, mevsimlik göç için hazırlıklara başlar. Ancak ailenin üyeleri ve diğer Yörükler Gülsüm ile aynı fikirde değillerdir. Gülsüm'ün kocası Cemal göç etmeyi bırakıp yerleşik hayata geçmek istemektedir. Gülsüm'ün damadı Mustafa ise traktör alıp traktörle göç etmekten yanadır. Gülsüm ise göçün geleneksel şekilde, develerle ve yürüyerek yapılmasında ısrarcıdır. Gülsüm'ün en büyük destekçileri yarım akıllı oğlu Nurettin ve torunu Elif'tir. Gülsüm ailesini ve diğer Yörük ailelerini ikna etmeye çalışırken valiliğin göçü engelleyeceğine dair bir söylenti yayılmaya başlar. Gülsüm her ne pahasına olursa olsun göç etmeye kararlıdır.

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        #Turna Misali
        #film
        #festival
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