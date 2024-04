'Turna Misali' New York'ta

'Turna Misali' New York'ta Hayatlarını göçerlikle sürdüren bir Yörük ailesinin modernlik ve geleneksellik arasındaki sıkışmasını anlatan Türk filmi 'Turna Misali', International Filmmaker Festival of New York'un açılış filmi olacak.

