TUS sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? ÖSYM TUS 2. dönem sonuç sorgulama ekranı...

TUS sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? ÖSYM TUS 2. dönem sonuç sorgulama ekranı...

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Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) 2. dönem tercih sonuçları için artık geri sayıma geçildi. Sınava iştirak eden onlarca öğrenci; TUS sonuçları açıklandı mı, TUS sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir sorularına dair araştırmalarını yoğunlaştırmış durumda. İşte, konuyla ilgili detaylar...