TUS/2 tercih sonuçları 2025: TUS 2. dönem tercihleri ne zaman açıklanacak?
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2025/2 dönemine ilişkin tercih süreci sona erdi. Adaylar şimdi, hangi branş ve üniversiteye yerleşeceklerini öğrenmek için sonuçların açıklanacağı günü merakla bekliyor. ÖSYM'nin gerçekleştirdiği TUS/2 tercih işlemlerinin ardından heyecan dorukta. Peki, TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025 TUS 2. dönem tercih sonuçları, doktorluk yolunda ilk adımı atmayı bekleyen adayların merakla takip ettiği konuların başında geliyor. ÖSYM tarafından 29 Eylül’de başlayan TUS/2 tercih süreci, 6 Ekim’de tamamlandı. Tercihlerin sona ermesinin ardından adayların odak noktası artık sonuçların açıklanacağı tarih oldu. Peki, TUS 2. dönem tercih sonuçları ne zaman duyurulacak?
TUS/2 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN?
Geçmiş yılların takvimleri incelendiğinde, ÖSYM’nin TUS tercih sonuçlarını genellikle tercihlerin sona ermesinin ardından 2-3 hafta içinde açıkladığı görülüyor. 2025/2 TUS tercihleri için de benzer bir süre öngörülüyor.
Örneğin, 1. dönem Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı için 21-27 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınan tercihler, 3 Haziran’da adayların erişimine açılmıştı.
Bu doğrultuda, TUS 2. dönem tercih sonuçlarının önümüzdeki hafta içinde açıklanması bekleniyor.
TUS/2 TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA
ÖSYM, TUS/2 tercih sonuçlarını adayların erişimine sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sunacak. Sonuçlar açıklandığında, adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak hangi uzmanlık alanına yerleştiklerini görebilecek.