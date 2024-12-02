Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya TUSAŞ saldırganı İtalya'da tutuklandı | Dış Haberler

        TUSAŞ saldırganı İtalya'da tutuklandı

        İtalyan basını, TUSAŞ saldırısının şüphelileri arasında yer alan 50 yaşındaki Türk vatandaşı Velat Çetinkaya'nın İtalya' nın Ciampino kentinde tutuklandığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2024 - 23:48 Güncelleme: 02.12.2024 - 23:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        TUSAŞ saldırganı İtalya'da tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        23 Ekim'de Ankara'da Türk Havacılık Sanayi AŞ'ye (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısının planlayıcıları arasında olduğu düşünülen terör örgütü üyesi Velat Çetinkaya İtalya'nın başkenti Roma​'da tutuklandı.

        İtalyan ve Yunan basınında yer alan haberlere göre Roma polisi Çetinkaya'yı turistlere kiralanan dairede yakalayıp gözaltına aldı. 50 yaşındaki Çetinkaya, Roma'ya 30 kilometre uzaklıktaki Campino kentinde çıkarıldığı mahkeme tarafından "uluslararası terör" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        ALMANYA'DA ARAMA KARARI ÇIKARILMIŞTI

        2022 yılının sonunda Stuttgart mahkemesi, Çetinkaya hakkında uluslararası terör faaliyeti suçlamasıyla Avrupa çapında tutuklama emri çıkarmıştı.

        TUSAŞ SALDIRISI

        23 Ekim'de Ankara'daki Türk Havacılık Sanayi AŞ genel merkezine gerçekleştirilen saldırıda 5 vatandaşımız şehit olmuş, 22 vatandaşımız da yaralanmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Donald Trump'tan büyük tehdit
        Donald Trump'tan büyük tehdit
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Van Bronckhorst'a yapılanı, bana yapmayın"
        "Van Bronckhorst'a yapılanı, bana yapmayın"
        Fenerbahçe, 3 puanı 3 golle aldı!
        Fenerbahçe, 3 puanı 3 golle aldı!
        Rusya, Batı'nın Ukrayna'da ateşkes planını reddetti
        Rusya, Batı'nın Ukrayna'da ateşkes planını reddetti
        Beşiktaş Hatayspor'a takıldı!
        Beşiktaş Hatayspor'a takıldı!
        Hayalet şehir Halep
        Hayalet şehir Halep
        Gönül ilişkisi cinayeti! Baba ve oğul gözaltında
        Gönül ilişkisi cinayeti! Baba ve oğul gözaltında
        Adana Emniyet Müdürlüğü’nden silah ve mühimmat çalan 7 kişi tutuklandı
        Adana Emniyet Müdürlüğü’nden silah ve mühimmat çalan 7 kişi tutuklandı
        Köpeği minibüsün arkasına iple bağlayıp çekti
        Köpeği minibüsün arkasına iple bağlayıp çekti
        Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi
        Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi
        Babasının işyerine minibüsle dalan oğul tutuklandı
        Babasının işyerine minibüsle dalan oğul tutuklandı
        Karaborsa bilet iddialarıyla ilgili karar çıktı!
        Karaborsa bilet iddialarıyla ilgili karar çıktı!
        Kremlin'den Suriye açıklaması
        Kremlin'den Suriye açıklaması
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Zirve değişti: İşte Türkiye'nin en zenginleri
        Zirve değişti: İşte Türkiye'nin en zenginleri
        "Eşitsizlikte bölgesel lideriz"
        "Eşitsizlikte bölgesel lideriz"
        Penaltı var mıydı? Kart çıkmalı mıydı?
        Penaltı var mıydı? Kart çıkmalı mıydı?
        Sigorta fiyatları artacak
        Sigorta fiyatları artacak
        "Mindful" yemek hayatınızı kökten değiştirebilir!
        "Mindful" yemek hayatınızı kökten değiştirebilir!