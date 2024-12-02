TUSAŞ saldırganı İtalya'da tutuklandı
İtalyan basını, TUSAŞ saldırısının şüphelileri arasında yer alan 50 yaşındaki Türk vatandaşı Velat Çetinkaya'nın İtalya' nın Ciampino kentinde tutuklandığını duyurdu
23 Ekim'de Ankara'da Türk Havacılık Sanayi AŞ'ye (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısının planlayıcıları arasında olduğu düşünülen terör örgütü üyesi Velat Çetinkaya İtalya'nın başkenti Roma'da tutuklandı.
İtalyan ve Yunan basınında yer alan haberlere göre Roma polisi Çetinkaya'yı turistlere kiralanan dairede yakalayıp gözaltına aldı. 50 yaşındaki Çetinkaya, Roma'ya 30 kilometre uzaklıktaki Campino kentinde çıkarıldığı mahkeme tarafından "uluslararası terör" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ALMANYA'DA ARAMA KARARI ÇIKARILMIŞTI
2022 yılının sonunda Stuttgart mahkemesi, Çetinkaya hakkında uluslararası terör faaliyeti suçlamasıyla Avrupa çapında tutuklama emri çıkarmıştı.
TUSAŞ SALDIRISI
23 Ekim'de Ankara'daki Türk Havacılık Sanayi AŞ genel merkezine gerçekleştirilen saldırıda 5 vatandaşımız şehit olmuş, 22 vatandaşımız da yaralanmıştı.