        Tuvalette 400 bin liralık döviz ve altın buldu | Son dakika haberleri

        Tuvalette 400 bin liralık döviz ve altın buldu

        İzmir'in Bornova ilçesinde bir temizlik görevlisi, tuvalette bulduğu ve içinde yaklaşık 400 bin lira değerinde döviz ile altın bulunan cüzdanı sahibine ulaştırdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2025 - 00:57 Güncelleme: 13.09.2025 - 00:57
        Tuvalette 400 bin liralık döviz ve altın buldu
        İzmir'in Karacaoğlan Mahallesi'ndeki İzmir Otobüs ve Terminal İşletmeleri'nde (İZOTAŞ) görev yapan temizlik işçisi C.A, rutin temizlik sırasında bir cüzdan buldu.

        Cüzdanı kontrol eden C.A, içinde bir miktar para ve altın olduğunu fark edince durumu polise bildirdi.

        Yapılan araştırmada cüzdanın M.S'ye ait olduğu belirlendi.

        Yaklaşık 400 bin lira değerinde döviz ve altın bulunan cüzdan, M.S'ye teslim edildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

