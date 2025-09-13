Tuvalette 400 bin liralık döviz ve altın buldu | Son dakika haberleri

Tuvalette 400 bin liralık döviz ve altın buldu | Son dakika haberleri

Tuvalette 400 bin liralık döviz ve altın buldu İzmir'in Bornova ilçesinde bir temizlik görevlisi, tuvalette bulduğu ve içinde yaklaşık 400 bin lira değerinde döviz ile altın bulunan cüzdanı sahibine ulaştırdı

Anadolu Ajansı Giriş: 13.09.2025 - 00:57 Güncelleme: 13.09.2025 - 00:57 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL