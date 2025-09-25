TV yayın akışı 25 Eylül 2025 Perşembe: Bugün TV'de hangi diziler ve filmler var?
TV yayın akışı 25 Eylül 2025 listesi gününü evde televizyon izleyerek geçirmek isteyen seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı. Kanalların yayın akışına göre, bugün birbirinden iddialı yapımlar ekrana gelecek. Show TV'nin yeni dizisi Veliaht 3. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Peki, bugün TV'de hangi diziler ve filmler var? İşte, 25 Eylül 2025 Perşembe Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışı listesi...
Gündüz, öğle ve akşam kuşağında yer alan yapımlar izleyiciler tarafından araştırmaya başladı. 25 Eylül 2025 TV yayın akışı listesi kanal kanal mercek altına alındı. Paylaşılan listeye göre, bu akşam MasterChef Türkiye yarışması yanı sıra birçok dizi yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Peki, bugün TV’de neler var? İşte, 25 Eylül 2025 Perşembe Kanal D, ATV, TRT 1, Now, TV8, Star TV, Show TV yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir (Tekrar)
23:15 Eşref Rüya
02:00 Poyraz Karayel
04:30 Kuzey Güney
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Aşk ve Gözyaşı
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster? (Yeni Bölüm)
00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
01:20 Aşk ve Gözyaşı
05:40 Ateş Kuşları
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:28 İstiklal Marşı
05:30 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06:20 Kalk Gidelim
09:20 Adını Sen Koy
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:30 Mehmed: Fetihler Sultanı
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Cennetin Çocukları (Tekrar)
02:55 Seksenler
23:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
02:10 Seksenler
03:15 Cennetin Çocukları
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakiş
08:00 İlker Karagöz Ile Çalar Saat
10:45 Çağla Ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Halef: Köklerin Çağrısı
19:00 Now Ana Haber
20:00 Halef: Köklerin Çağrısı (Yeni Bölüm)
01:15 Kıskanmak
03:30 Yaz Şarkısı
04:15 Bay Yanlış
06:00 Karagül
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Çılgın İkili 3
22:30 Çılgın İkili 3
01:00 Kral Kaybederse
04:00 Dürüye'nin Güğümleri
05:30 Söz
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
08:15 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Veliaht (Yeni Bölüm)
23:15 Veliaht
01:45 Kızılcık Şerbeti
04:00 Bahar
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
13:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular
03:30 Gel Konuşalım
