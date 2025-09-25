Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin TV yayın 25 Eylül 2025 Perşembe: Bugün TV’de hangi diziler ve filmler var? İşte Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışı listesi

        TV yayın akışı 25 Eylül 2025 Perşembe: Bugün TV'de hangi diziler ve filmler var?

        TV yayın akışı 25 Eylül 2025 listesi gününü evde televizyon izleyerek geçirmek isteyen seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı. Kanalların yayın akışına göre, bugün birbirinden iddialı yapımlar ekrana gelecek. Show TV'nin yeni dizisi Veliaht 3. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Peki, bugün TV'de hangi diziler ve filmler var? İşte, 25 Eylül 2025 Perşembe Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışı listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2025 - 12:30 Güncelleme: 25.09.2025 - 12:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Gündüz, öğle ve akşam kuşağında yer alan yapımlar izleyiciler tarafından araştırmaya başladı. 25 Eylül 2025 TV yayın akışı listesi kanal kanal mercek altına alındı. Paylaşılan listeye göre, bu akşam MasterChef Türkiye yarışması yanı sıra birçok dizi yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Peki, bugün TV’de neler var? İşte, 25 Eylül 2025 Perşembe Kanal D, ATV, TRT 1, Now, TV8, Star TV, Show TV yayın akışı...

        2

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:45 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Uzak Şehir (Tekrar)

        23:15 Eşref Rüya

        02:00 Poyraz Karayel

        04:30 Kuzey Güney

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Aşk ve Gözyaşı

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Kim Milyoner Olmak İster? (Yeni Bölüm)

        00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

        01:20 Aşk ve Gözyaşı

        05:40 Ateş Kuşları

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:28 İstiklal Marşı

        05:30 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        06:20 Kalk Gidelim

        09:20 Adını Sen Koy

        10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        14:30 Mehmed: Fetihler Sultanı

        17:45 Lingo Türkiye

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Cennetin Çocukları (Tekrar)

        02:55 Seksenler

        23:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

        02:10 Seksenler

        03:15 Cennetin Çocukları

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakiş

        08:00 İlker Karagöz Ile Çalar Saat

        10:45 Çağla Ile Yeni Bir Gün

        12:30 Yasak Elma

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Halef: Köklerin Çağrısı

        19:00 Now Ana Haber

        20:00 Halef: Köklerin Çağrısı (Yeni Bölüm)

        01:15 Kıskanmak

        03:30 Yaz Şarkısı

        04:15 Bay Yanlış

        06:00 Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 İstanbullu Gelin

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        16:15 Söz

        19:00 Star Haber

        20:00 Çılgın İkili 3

        22:30 Çılgın İkili 3

        01:00 Kral Kaybederse

        04:00 Dürüye'nin Güğümleri

        05:30 Söz

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

        08:15 Bu Sabah

        10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Veliaht (Yeni Bölüm)

        23:15 Veliaht

        01:45 Kızılcık Şerbeti

        04:00 Bahar

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        09:00 Gel Konuşalım

        13:15 MasterChef Türkiye

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

        00:15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular

        03:30 Gel Konuşalım

        25 EYLÜL 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yine beton mikseri faciası! Işıklarda gelen ölüm!
        Yine beton mikseri faciası! Işıklarda gelen ölüm!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüşecek
        Sarkozy, Kaddafi'den para almaktan suçlu bulundu
        Sarkozy, Kaddafi'den para almaktan suçlu bulundu
        Okul servis araçlarına kamera takılması zorunluluğu getirildi
        Okul servis araçlarına kamera takılması zorunluluğu getirildi
        Netanyahu'nun uçağı "tutuklanma" korkusuyla farklı rota kullandı
        Netanyahu'nun uçağı "tutuklanma" korkusuyla farklı rota kullandı
        "Orta yok, şut yok, hırs yok!"
        "Orta yok, şut yok, hırs yok!"
        46 yılın en hızlı yükselişi
        46 yılın en hızlı yükselişi
        Kamala Harris'ten Biden ailesine sert eleştiri: Sadık değillerdi
        Kamala Harris'ten Biden ailesine sert eleştiri: Sadık değillerdi
        Canlı yayın açıp 5 kişiyi bıçaklamıştı... Neo-Nazi Arda'nın cezası belli oldu!
        Canlı yayın açıp 5 kişiyi bıçaklamıştı... Neo-Nazi Arda'nın cezası belli oldu!
        "Türk vatandaşlığı verilmeli"
        "Türk vatandaşlığı verilmeli"
        Trump'ın iddialarının ardından DSÖ'den parasetamol açıklaması
        Trump'ın iddialarının ardından DSÖ'den parasetamol açıklaması
        Avrupa'da 'kara' tablo!
        Avrupa'da 'kara' tablo!
        Sel, alabalıkları da vurdu! Oksijen mücadelesi!
        Sel, alabalıkları da vurdu! Oksijen mücadelesi!
        Trump BMGK'daki aksaklıklar için soruşturma istedi
        Trump BMGK'daki aksaklıklar için soruşturma istedi
        "Yazık oluyor Fenerbahçe'ye"
        "Yazık oluyor Fenerbahçe'ye"
        Motosikletle geldiler... Restoranda avukatı vurdular!
        Motosikletle geldiler... Restoranda avukatı vurdular!
        EBRD, Türkiye'nin 2025 büyüme tahminini yükseltti
        EBRD, Türkiye'nin 2025 büyüme tahminini yükseltti
        Sonbahar tatili için en güzel 23 yer
        Sonbahar tatili için en güzel 23 yer
        Şubat neden "gücük ay" olarak anılır?
        Şubat neden "gücük ay" olarak anılır?
        8 ayda 1.5 milyon yolcuya ulaşıldı
        8 ayda 1.5 milyon yolcuya ulaşıldı