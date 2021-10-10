Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 10 Ekim Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
13.00 Bir Şansım Olsa (Yeni Bölüm)
14.30 Yalancı 'Dizi' (Tekrar)
18.45 Show Ana Haber
20.00 Şabaniye 'Yerli Sinema'
22.15 Yedi Bela Hüsnü 'Yerli Sinema'
00.15 Erkek Güzeli Sefil Bilo 'Yerli Sinema'
01.45 Yalancı 'Dizi' (Tekrar)
04.00 Yeni Gelin 'Dizi' (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
13.45 Kanunsuz Toprakla
16.45 Yalancılar ve Mumları
19.00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Yalancılar ve Mumları (Yeni Bölüm)
00.30 Yasak Elma
03.00 Masumiyet
05.15 Kefaret
STAR TV YAYIN AKIŞI
12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14.00 Bir Demet Tiyatro
15.45 Kiralık Aşk
18.45 Star Haber
20.00 Bayi Toplantısı 'Yerli Sinema'
22.30 Bayi Toplantısı 'Yerli Sinema'
00.45 Ada Masalı 'Dizi' (Tekrar)
03.45 Güzel Köylü
KANAL D YAYIN AKIŞI
12.00 Arda ile Omuz Omuza
13.00 Balçiçek'le Sohbete Geldik
14.00 Arka Sokaklar 'Dizi' (Tekrar)
16.15 Camdaki Kız 'Dizi' (Tekrar)
18.45 Kanal D Haber
20.00 Yargı 'Dizi'
23.45 Sadakatsiz 'Dizi' (Tekrar)
03.30 5N1K
ATV YAYIN AKIŞI
12.35 Kalp Yarası 'Dizi'
15.25 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi'
19.00 atv Ana Haber Bülteni
20.00 İkimizin Sırrı 'Dizi' (Final)
00.20 Hayalet Avcıları 'Yabancı Sinema'
02.35 Hayalet Avcıları 'Yabancı Sinema'
TRT 1 YAYIN AKIŞI
14.00 Dünya Hali
15.40 Gönül Dağı 'Dizi'
19.00 Ana Haber
20.00 Teşkilat 'Dizi'
23.45 3'Te 3
01.15 Masumlar Apartmanı 'Dizi'
03.40 Payitaht "Abdülhamid" 'Dizi' (Tekrar)
TV8 YAYIN AKIŞI
15:15 O Ses Türkiye
17:45 Masterchef Türkiye 2021
20:00 Masterchef Türkiye 2021
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