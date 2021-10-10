Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 10 Ekim Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13.00 Bir Şansım Olsa (Yeni Bölüm)

14.30 Yalancı 'Dizi' (Tekrar)

18.45 Show Ana Haber

20.00 Şabaniye 'Yerli Sinema'

22.15 Yedi Bela Hüsnü 'Yerli Sinema'

00.15 Erkek Güzeli Sefil Bilo 'Yerli Sinema'

01.45 Yalancı 'Dizi' (Tekrar)

04.00 Yeni Gelin 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.45 Kanunsuz Toprakla

16.45 Yalancılar ve Mumları

19.00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Yalancılar ve Mumları (Yeni Bölüm)

00.30 Yasak Elma

03.00 Masumiyet

05.15 Kefaret

STAR TV YAYIN AKIŞI

12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14.00 Bir Demet Tiyatro

15.45 Kiralık Aşk

18.45 Star Haber

20.00 Bayi Toplantısı 'Yerli Sinema'

22.30 Bayi Toplantısı 'Yerli Sinema'

00.45 Ada Masalı 'Dizi' (Tekrar)

03.45 Güzel Köylü

KANAL D YAYIN AKIŞI

12.00 Arda ile Omuz Omuza

13.00 Balçiçek'le Sohbete Geldik

14.00 Arka Sokaklar 'Dizi' (Tekrar)

16.15 Camdaki Kız 'Dizi' (Tekrar)

18.45 Kanal D Haber

20.00 Yargı 'Dizi'

23.45 Sadakatsiz 'Dizi' (Tekrar)

03.30 5N1K

ATV YAYIN AKIŞI

12.35 Kalp Yarası 'Dizi'

15.25 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi'

19.00 atv Ana Haber Bülteni

20.00 İkimizin Sırrı 'Dizi' (Final)

00.20 Hayalet Avcıları 'Yabancı Sinema'

02.35 Hayalet Avcıları 'Yabancı Sinema'

TRT 1 YAYIN AKIŞI

14.00 Dünya Hali

15.40 Gönül Dağı 'Dizi'

19.00 Ana Haber

20.00 Teşkilat 'Dizi'

23.45 3'Te 3

01.15 Masumlar Apartmanı 'Dizi'

03.40 Payitaht "Abdülhamid" 'Dizi' (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

15:15 O Ses Türkiye

17:45 Masterchef Türkiye 2021

20:00 Masterchef Türkiye 2021