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11 Nisan 2022 Pazartesi TV yayın akışı yayınlandı! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışında neler var?

Televizyon seyircileri 11 Nisan TV yayın akışında hangi dizi, film, programlar ve haber bültenlerinin olduğunu merak ediyor. 11 Nisan Pazartesi TV yayın akışında; Alparslan: Büyük Selçuklu, Hakim, Üç Kuruş ve Yasak Elma dizileri bulunuyor. İşte, 11 Nisan Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TRT 1, TV8 yayın akışı…

  • 01
    TV yayın akışı 11 Nisan 2022 Pazartesi! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışında neler var?

    Günün yorgunluğunu televizyon izleyerek atmak isteyen vatandaşlar 11 Nisan Pazartesi TV yayın akışında hangi dizi ve filmlerin olduğunu araştırıyor.  11 Nisan Pazartesi akşamı; SHOW TV’de Üç Kuruş, TRT 1’de Alparslan: Büyük Selçuklu, ATV’de Hakim ve FOX TV’de Yasak Elma dizileri yeni bölümleriyle ekrana geliyor. 11 Nisan Pazartesi Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı şöyle;
  • 02
    TV yayın akışı 11 Nisan 2022 Pazartesi! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışında neler var?

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Gelin Evi

    08:00 Bu Sabah

    10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

    12:00 Gelin Evi

    15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

    18:45 Show Ana Haber

    20:00 Üç Kuruş

    00:15 İyi Aile Çocuğu

    01:45 Oğlum

    04:45 İyi Aile Çocuğu

    SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ.
  • 03
    TV yayın akışı 11 Nisan 2022 Pazartesi! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışında neler var?

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    06:30 Sihirli Annem

    09:00 Neler Oluyor Hayatta?

    11:00 Yaprak Dökümü

    13:00 Gelinim Mutfakta

    16:00 Ardan’nın Ramazan Mutfağı

    16:45 Arka Sokaklar

    18:45 Kanal D Ana Haber

    20:00 Recep İvedik 2

    22:15 Recep İvedik 2

    00:30 Sadakatsiz

    02:45 M.Fatih.Çıtlak ile Sahur Vakti

    05:15 Yabancı Damat
  • 04
    TV yayın akışı 11 Nisan 2022 Pazartesi! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışında neler var?

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Mesut Yar ile Bugün

    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

    13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

    16:00 Pelin’in Mutfağı

    18:30 Star Ana Haber

    20:00 Görümce

    22:30 Görümce

    00:30 Aramızda Kalsın

    03:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

    05:00 Söz
  • 05
    TV yayın akışı 11 Nisan 2022 Pazartesi! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışında neler var?

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Çalar Saat

    10:45 Ekonomi Arası

    11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

    12:15 Memet Özer ile Mutfakta Ramazan

    13:00 En Hamarat Benim

    16:00 Fulya ile Umudun Olsun

    19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

    20:30 Yasak Elma

    23:45 Evlilik Hakkında Her Şey

    02:15 Son Yaz

    03:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

    05:00 Şevkat Yerimdar

    06:00 Zümrüanka
  • 06
    TV yayın akışı 11 Nisan 2022 Pazartesi! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışında neler var?

    ATV YAYIN AKIŞI

    06:15 Kuruluş Osman

    08:00 Kahvaltı Haberleri

    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

    13:00 atv Gün Ortası

    14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

    16:00 Esra Erol’da

    19:00 atv Ana Haber

    19:20 Prof.Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

    20:10 Hakim

    22:10 Hakim

    00:30 Jumanji: Vahşi Orman – Yabancı Sinema

    02:30 Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel

    02:45 Nihat Hatipoğlu ile Sahur

    05:25 Hz. Ömer – Yabancı Dizi
  • 07
    TV yayın akışı 11 Nisan 2022 Pazartesi! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışında neler var?

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    06:00 Elimi Bırakma

    08:50 Ramazan Klipleri

    08:55 Kuşlarla Yolculuk

    09:45 Bir İyilik Hikayesi

    10:00 Alişan İle Hayata Gülümse

    15:15 Bir İyilik Hikayesi

    15:30 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-I Veli

    17:00 Ana Haber

    17:25 İddiaların Aksine

    17:30 Kur’an-I Kerim’I Güzel Okuma Yarışması

    19:00 Ramazan Sevinci

    20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

    00:15 Kasaba Doktoru

    02:40 Ramazzan Günlüğü

    03:05 Sahur Bereketi

    05:05 Kur’an-I Kerim Hatm-I Şerif
  • 08
    TV yayın akışı 11 Nisan 2022 Pazartesi! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışında neler var?

    TV8 YAYIN AKIŞI

    07:15 8’de Sağlık

    08:30 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa

    11:15 Survivor All Star

    13:00 Survivor Panorama

    15:00 Canım Annem

    16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

    20:00 Survivor All Star

    00:15 Survivor Ekstra

    02:15 Erman Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

    04:15 Erman Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

    05:30 Oynat Bakalım

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