Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 13 Nisan Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13.00 Sevcan'la Lezzet Yolunda

15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show

23.15 Jack Reacher 2: Asla Geri Dönme 'Yabancı Film'

01.45 Jack Reacher 2: Asla Geri Dönme 'Yabancı Film'

03.30 Ramo 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00 Memet Özer İle Mutfakta

14.00 Temizlik Benim İşim

16.15 Zuhal Topal'la Sofrada

19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20.00 Baraj 'Dizi'

23.45 Masumiyet 'Dizi' (Tekrar)

02.00 Son Yaz 'Dizi' (Tekrar)

02.45 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri

04.45 Savaşçı 'Dizi' (Tekrar)

06.15 Kadın 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Bir Demet Tiyatro (Tekrar)

18.30 Star Haber

20.00 Adalet Birliği 'Yabancı Film'

22.30 Adalet Birliği 'Yabancı Film' (Tekrar)

00.40 'Dizi' (Tekrar)

03.00 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi

05.00 Benim Tatlı Yalanım 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.15 Gelinim Mutfakta

16.00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

16.45 Aşk-ı Memnu 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Kanal D Haber

20.00 Hekimoğlu 'Dizi'

23.45 Ölüm Kalım Savaşı 'Yabancı Film'

01.30 Çok Güzel Hareketler 2 (Kolaj)

02.30 M. Fatih Çıtlak'la Sahur Vakti

04.45 Arda'nın Ramazan Mutfağı

05.30 Güllerin Savaşı 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Atv Gün Ortası

14.00 Beni Bırakma 'Dizi'

16.20 Esra Erol'da

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

18.20 Nihat Hatipoğlu İle İftara Doğru

19.50 Nihat Hatipoğlu İle İftar

20.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi'

00.20 Akıncı 'Dizi' (Tekrar)

02.45 Nihat Hatipoğlu İle Sahur

04.55 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

08:30 Sinema

10:45 Survivor Panorama

13:15 Doya Doya Moda All Star

17:15 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler