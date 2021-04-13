Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 13 Nisan Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
13.00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show
23.15 Jack Reacher 2: Asla Geri Dönme 'Yabancı Film'
01.45 Jack Reacher 2: Asla Geri Dönme 'Yabancı Film'
03.30 Ramo 'Dizi' (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
13.00 Memet Özer İle Mutfakta
14.00 Temizlik Benim İşim
16.15 Zuhal Topal'la Sofrada
19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20.00 Baraj 'Dizi'
23.45 Masumiyet 'Dizi' (Tekrar)
02.00 Son Yaz 'Dizi' (Tekrar)
02.45 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri
04.45 Savaşçı 'Dizi' (Tekrar)
06.15 Kadın 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
13.15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Bir Demet Tiyatro (Tekrar)
18.30 Star Haber
20.00 Adalet Birliği 'Yabancı Film'
22.30 Adalet Birliği 'Yabancı Film' (Tekrar)
00.40 'Dizi' (Tekrar)
03.00 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi
05.00 Benim Tatlı Yalanım 'Dizi' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
13.15 Gelinim Mutfakta
16.00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
16.45 Aşk-ı Memnu 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Kanal D Haber
20.00 Hekimoğlu 'Dizi'
23.45 Ölüm Kalım Savaşı 'Yabancı Film'
01.30 Çok Güzel Hareketler 2 (Kolaj)
02.30 M. Fatih Çıtlak'la Sahur Vakti
04.45 Arda'nın Ramazan Mutfağı
05.30 Güllerin Savaşı 'Dizi' (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
13.00 Atv Gün Ortası
14.00 Beni Bırakma 'Dizi'
16.20 Esra Erol'da
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
18.20 Nihat Hatipoğlu İle İftara Doğru
19.50 Nihat Hatipoğlu İle İftar
20.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi'
00.20 Akıncı 'Dizi' (Tekrar)
02.45 Nihat Hatipoğlu İle Sahur
04.55 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)
TV8 YAYIN AKIŞI
08:30 Sinema
10:45 Survivor Panorama
13:15 Doya Doya Moda All Star
17:15 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
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