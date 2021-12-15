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TV Yayın akışı 15 Aralık 2021 Çarşamba! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

TV yayın akışı 15 Aralık 2021 Çarşamba yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Kuruluş Osman, Ada Masalı, Dünya Hali, Kanunsuz Topraklar ve Sadakatsiz yeni bölümüyle ekranlara gelecek. İşte, 15 Aralık Çarşamba Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...

TV Yayın akışı 15 Aralık 2021 Çarşamba! Bu akşam TV'de neler var?

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 15 Aralık Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah
10:15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
12:15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Çöpçüler Kralı
21:45 Atla Gel Şaban
23:45 Cici Babam

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Peköz ile Gerçepin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18.40 Star Haber
20:00 Ada Masalı

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:15 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Kırık Hayatlar
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Ece Üner ile Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Sadakatsiz
23:45 Yargı

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:30 Kanunsuz Topraklar
23:45 Mahkum

TRT 1 YAYIN AKIŞI

09:30 Alişan İle Gülümse Hayata
13:15 Beni Böyle Sev
16:30 Seksenler
14:00 Bizim Köyün Kızları
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Görevimiz Tehlike 4:Hayalet Protokol
22:25 Dünya Hali
00:00 Seneye Bu Zamanlar

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 Masterchef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Masterchef Türkiye

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