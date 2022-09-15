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TV yayın akışı 15 Eylül 2022: Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8, TRT1 yayın akışı

Bugünü evde, televizyon izleyerek geçirmek isteyen vatandaşlar için TV yayın akışı merak konusu oldu. Yeni sezona adım adım girilirken diziler de yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye başlıyor. Hafta ortası akşamını evlerinde geçirmeye hazırlan binlerce vatandaş, bu akşamın ekranlara gelecek yapımlarını araştırıyor. İşte, 15 Eylül Çarşamba günü Star, TRT1, TV8, Fox, Kanal D, ATV ve Show TV'nin yayın akışı!

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  • TV yayın akışı 15 Eylül 2022: Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8, TRT1 yayın akışı! Bugün hangi diziler var?

    Bu akşamı evinde geçirmek isteyen diziseverler için en çok izlenen kanalların yayın akışını bir araya getirdik. Show TV'de herkesi ekran başın kitleyen Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi yeni bölümüyle ekranlara gelirken, Camdaki Kız dizisi yeni bölümüyle Kanal D ekranlarında seyircisiyle buluşacak. İşte, 15 Eylül Perşembe Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı...
  • TV yayın akışı 15 Eylül 2022: Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8, TRT1 yayın akışı! Bugün hangi diziler var?

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    10:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

    12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

    15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

    18:45 Show Ana Haber

    20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

    00:15 Yabancı Sinema İntikam Peşinde

    02:30 Yabancı Sinema İntikam Peşinde

    04:00 Aslı Hünel ile Gelin Evi
  • TV yayın akışı 15 Eylül 2022: Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8, TRT1 yayın akışı! Bugün hangi diziler var?

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    11:00 Yaprak Dökümü

    13:00 Gelinim Mutfakta

    16:00 Arka Sokaklar

    18:30 Kanal D Ana Haber

    20:00 Camdaki Kız

    00:15 Seversin

    03:00 Gelinim Mutfakta

    05:15 Yabancı Damat
  • TV yayın akışı 15 Eylül 2022: Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8, TRT1 yayın akışı! Bugün hangi diziler var?

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    12:00 Anadolu’da Yaşam 

    13:00 Masumlar Apartmanı

    16:30 Yeşil Deniz

    19:00 Ana Haber

    19:55 İddiaların Aksine

    20:00 Yabancı Sinema Aşk Tarifi

    22:35 Balkan Ninnisi

    02:05 Yeşil Deniz

    03:20 Masumlar Apartmanı
  • TV yayın akışı 15 Eylül 2022: Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8, TRT1 yayın akışı! Bugün hangi diziler var?

    ATV YAYIN AKIŞI

    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

    13:00 ATV Gün Ortası

    14:00 Mutfak Bahane

    16:00 Esra Erol’da

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Destan

    22:45 Bir Küçük Gün Işığı

    01:40 Mutfak Bahane

     

    03:35 Bir Zamanlar Çukurova
  • TV yayın akışı 15 Eylül 2022: Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8, TRT1 yayın akışı! Bugün hangi diziler var?

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    10:45 Ekonomi Arası

    10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün

    13:00 En Hamarat Benim

    16:00 Esra Bezmeci ile Karşı Karşıya

    19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

    20:00 Mahkum

    23:45 Kusursuz Kiracı

    02:15 Esra Bezmeci ile Karşı Karşıya

    04:15 Kazanan Restoran

    05:00 Bay Yanlış

    06:00 İnadına Aşk
  • TV yayın akışı 15 Eylül 2022: Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8, TRT1 yayın akışı! Bugün hangi diziler var?

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

    13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

    16:00 Kiralık Aşk

    18:15 Star Ana Haber

    19:30 Duy Beni

    00:30 Aramızda Kalsın

    02:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

    04:40 Kiralık Aşk
  • TV yayın akışı 15 Eylül 2022: Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8, TRT1 yayın akışı! Bugün hangi diziler var?

    TV8 YAYIN AKIŞI

    11:15 MasterChef Türkiye

    12:45 Canım Annem

    13:45 Doya Doya Moda

    16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

    20:00 MasterChef Türkiye

    00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

    02:30 Doya Doya Moda

    04:15 Canım Annem

    05:00 8X8

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