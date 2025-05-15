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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 15 MAYIS 2025: Bugün TV’de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte Kanal D, ATV, TRT 1, Star TV, Show TV, TV8, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 15 Mayıs 2025: Bugün televizyonda neler var? Kanal D, ATV, TRT 1, Star TV, Show TV, TV8, Now TV yayın akışı

        Gününü televizyon başında geçirecek olan izleyiciler, bugün hangi yapımların yayınlanacağını merak ediyor. Bu sebeple 15 Mayıs 2025 TV yayın akışı listesi araştırılıyor. Kanalların yayın akışlarına göre, bugün iki dizi birden sezon finali yapıyor. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 15 Mayıs 2025 Perşembe Kanal D, ATV, TRT 1, Star TV, Show TV, TV8, Now TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2025 - 11:25 Güncelleme: 15.05.2025 - 11:25
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        1

        15 Mayıs 2025 TV yayın akışı listesi gününü evde televizyon karşısında geçirecek olan seyirciler tarafından araştırılıyor. Kanalların yayın akışına göre, bugün iki dizi birden sezon finali yapıyor. Öte yandan yerli ve yabancı filmler de sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 15 Mayıs Perşembe Kanal D, ATV, TRT 1, Star TV, Show TV, TV8, Now TV yayın akışı...

        2

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Kavak Yelleri

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        13:30 Gelinim Mutfakta

        16:45 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 İnci Taneleri (Sezon finali)

        00:15 Yerli Dizi

        02:45 Yargı

        04:45 Poyraz Karayel

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Nursel ile Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Arap Kadri ve Tarzan

        22:20 Kiminle Evlendim

        00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

        01:20 Bir Gece Masalı

        04:00 Aldatmak

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        4

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:53 İstiklal Marşı ve Günün Programı

        05:55 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        06:45 Hangimiz Sevmedik

        10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        14:30 Teşkilat

        17:40 Lingo Türkiye

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Yabancı Sinema ''Zor Ölüm''

        22:45 Türk Sineması ''Sadık Ahmet''

        01:25 Yabancı Sinema ''Zor Ölüm''

        03:30 Teşkilat

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Güne Başlarken

        09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

        16:15 Aramızda Kalsın

        19:00 Star Haber

        20:00 Özür Dilerim

        22:15 Özür Dilerim

        00:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        02:30 Sefirin Kızı

        05:00 Aramızda Kalsın

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 Bu Sabah

        10:00 Siyah Kalp

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Siyah Kalp

        00:15 Kızılcık Şerbeti

        02:30 Bahar

        04:45 Deha

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

        13:30 En Hamarat Benim

        16:45 Karagül

        19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20:00 Hudutsuz Sevda (Sezon finali)

        23:30 Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet...

        02:30 Adım Farah

        03:45 Her Yerde Sen

        06:00 Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

        08:30 Gel Konuşalım

        10:55 Survivor Panorama

        12:30 İşte Benim Stilim

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

        00:15 Survivor Ekstra / Canlı

        01:30 İşte Benim Stilim

        04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

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