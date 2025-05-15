15 Mayıs 2025 TV yayın akışı listesi gününü evde televizyon karşısında geçirecek olan seyirciler tarafından araştırılıyor. Kanalların yayın akışına göre, bugün iki dizi birden sezon finali yapıyor. Öte yandan yerli ve yabancı filmler de sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 15 Mayıs Perşembe Kanal D, ATV, TRT 1, Star TV, Show TV, TV8, Now TV yayın akışı...