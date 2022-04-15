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15 Nisan Cuma Televizyon yayın akışı yayınlandı! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 TV yayın akışında neler var?

Günün yorgunluğunu televizyon izleyerek atmak isteyen vatandaşlar 15 Nisan TV yayın akışında hangi dizi, film ve haber bültenlerinin olduğunu araştırıyor. Bu Cuma akşamı; Arka Sokaklar, Aşk Mantık İntikam, Aziz, Kaderimin Oyunu, Kasaba Doktoru ve Yalnız Kurt dizileri ekrana geliyor. İşte, 15 Nisan Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TRT 1, TV8 yayın akışı…

  • 01
    TV yayın akışı 15 Nisan 2022 Cumartesi! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 TV yayın akışında hangi dizi, filmler var?

    Televizyon seyircileri 15 Nisan Cuma TV yayın akışında hangi dizi ve filmlerin olduğunu araştırıyor. Bu Cuma akşamı; Kanal D’de Arka Sokaklar, Show TV'de Aziz,  FOX TV'de Aşk Mantık İntikam, Star TV'de Kaderimin Oyunu, TRT 1 Kasaba Doktoru ve ATV'de Yalnız Kurt dizileri yeni bölümleriyle seyircisiyle buluşuyor. 15 Nisan Cuma Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı şu şekilde;
  • 02
    TV yayın akışı 15 Nisan 2022 Cumartesi! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 TV yayın akışında hangi dizi, filmler var?

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

    12:00 Gelin Evi

    15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

    18:45 Hafta Sonu Ana Haber

    20:00 Aziz

    23:45 Şark Bülbülü

    01:45 Kelebekler

    03:45 Şark Bülbülü

    05:00 Aşk Laftan Anlamaz

    SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ.
  • 03
    TV yayın akışı 15 Nisan 2022 Cumartesi! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 TV yayın akışında hangi dizi, filmler var?

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem

    09:00 Neler Oluyor Hayatta?

    11:00 Yaprak Dökümü

    13:00 Gelinim Mutfaka

    16:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

    16:45 Arka sokaklar

    18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

    20:00 Arka Sokaklar

    00:15 Afara

    02:45 M.Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

    05:30 Yabancı Damat
  • 04
    TV yayın akışı 15 Nisan 2022 Cumartesi! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 TV yayın akışında hangi dizi, filmler var?

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Mesut Yar ile Bugün

    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

    13:00 serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

    16:00 Söz

    18:30 Star Haber

    20:00 Kaderimin Oyunu

    00:15 Kuzeyi Oğlu Volkan Konak

    03:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

    05:00 Söz
  • 05
    TV yayın akışı 15 Nisan 2022 Cumartesi! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 TV yayın akışında hangi dizi, filmler var?

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Çalar Saat

    11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

    12:15 Memet Özer ile Mutfakta Ramazan

    13:00 En Hamarat Benim

    16:00 Fulya ile Umudun Olsun

    19:00 Selçuk Tepeli Fox Ana Haber

    20:30 Aşk Mantık İntikam

    23:30 Orta Sayfa

    01:45 Son Yaz

    03:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

    04:45 Şevkat Yerimdar

    06:00 Zümrüdüanka
  • 06
    TV yayın akışı 15 Nisan 2022 Cumartesi! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 TV yayın akışında hangi dizi, filmler var?

    ATV YAYIN AKIŞI

    06:15 Kuruluş Osman

    08:00 Kahvaltı Haberleri

    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

    13:00 atv Gün Ortası

    14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

    16:00 Esra Erol'da

    19:00 atv Ana Haber

    19:20 Prof.Dr.Nihat Hatipoğlu ile İftar

    20:10 Yalnız Kurt

    00:30 Mahkum

    02:30 Prof.Dr.Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel

    02:45 Prof.Dr.Nihat Hatipoğlu ile Sahur

    05:25 Hz. Ömer
  • 07
    TV yayın akışı 15 Nisan 2022 Cumartesi! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 TV yayın akışında hangi dizi, filmler var?

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:55 Elimi Bırakma

    08:50 Ramazan Klipleri

    08:55 Kuşlarla Yolculuk

    09:45 Bir İyilik  Hikayesi

    10:00 Alişan ile Hayata Gülümse

    15:15 Bir İyilik  Hikayesi

    15:30 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

    17:00 TRT 1 Ana Haber

    17:25 İddiaların Aksine

    17:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

    19:00 Ramazan Sevinvi

    20:05 Kasaba Doktoru

    01:45 Kara Tahta

    03:00 Sahur Bereketi

    05:00 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

    06:00 Ramazan Günlüğü
  • 08
    TV yayın akışı 15 Nisan 2022 Cumartesi! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 TV yayın akışında hangi dizi, filmler var?

    TV8 YAYIN AKIŞI

    07:15 8'de Sağlık

    08:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa

    11:15 Survivor All Star

    13:00 Survivor Panaroma

    15:00 Canım Annem

    16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

    20:00 Survivor All Star

    00:15 Survivor Ekstra

    02:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

    04:00 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

    05:30 Oynat Bakalım

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