Televizyon seyircileri 15 Nisan Cuma TV yayın akışında hangi dizi ve filmlerin olduğunu araştırıyor. Bu Cuma akşamı; Kanal D’de Arka Sokaklar, Show TV'de Aziz, FOX TV'de Aşk Mantık İntikam, Star TV'de Kaderimin Oyunu, TRT 1 Kasaba Doktoru ve ATV'de Yalnız Kurt dizileri yeni bölümleriyle seyircisiyle buluşuyor. 15 Nisan Cuma Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı şu şekilde;