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TV Yayın akışı 17 Eylül 2020 Perşembe! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

TV yayın akışı 17 Eylül 2020 Perşembe yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Bir Zamanlar Çukurova, Mucize Doktor, Yeni Hayat dizileri yeni bölümleriyle ekranlara gelecek. Diğer televizyon kanallarında yarışma programları ve filmler yayınlanacak. İşte 17 Eylül Perşembe Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 17 Eylül Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20:00 Hababam Sınıfı Tatilde

FOX TV YAYIN AKIŞI

20:00 Mucize Doktor

KANAL D YAYIN AKIŞI

20:00 Yeni Hayat

STAR TV YAYIN AKIŞI

20:00 Sefirin Kızı

ATV YAYIN AKIŞI

20:00 Bir Zamanlar Çukurova

TRT 1 YAYIN AKIŞI

20:00 Masumlar Apartmanı

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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