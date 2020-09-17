Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 17 Eylül Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
20:00 Hababam Sınıfı Tatilde
FOX TV YAYIN AKIŞI
20:00 Mucize Doktor
KANAL D YAYIN AKIŞI
20:00 Yeni Hayat
STAR TV YAYIN AKIŞI
20:00 Sefirin Kızı
ATV YAYIN AKIŞI
20:00 Bir Zamanlar Çukurova
TRT 1 YAYIN AKIŞI
20:00 Masumlar Apartmanı
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