Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 17 Eylül Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20:00 Hababam Sınıfı Tatilde

FOX TV YAYIN AKIŞI

20:00 Mucize Doktor

KANAL D YAYIN AKIŞI

20:00 Yeni Hayat

STAR TV YAYIN AKIŞI

20:00 Sefirin Kızı

ATV YAYIN AKIŞI

20:00 Bir Zamanlar Çukurova

TRT 1 YAYIN AKIŞI

20:00 Masumlar Apartmanı