        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 2 EKİM 2025: Bugün televizyonda neler var? Show TV, Star TV, Kanal D, TRT 1, ATV, TV8, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 2 Ekim 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler, filmler ve maçlar yayınlanacak?

        Bugün televizyon ekranlarında hangi dizi, film, maç, yarışma ve programların yayınlanacağı merak ediliyor. Ne izlemek istediklerine karar vermek isteyen izleyiciler, kanalların yayın akışlarını kontrol ediyor. TV yayın akışı 2 Ekim 2025 listesi paylaşıldı. Bu akşam UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe-Nice maçı ve UEFA Konferans Ligi Legia Varşova-Samsunspor maçı sporseverlerle buluşacak. Peki, bugün televizyonda başka neler var? İşte, 2 Ekim Perşembe Show TV, Star TV, Kanal D, TRT 1, ATV, TV8, Now TV yayın akışı...

        Giriş: 02.10.2025 - 14:24 Güncelleme: 02.10.2025 - 14:24
        Bugün televizyonda ne var sorusu yanıt buldu. Türkiye’nin en çok izlenen kanalları, TV yayın akışı 2 Ekim 2025 listelerini yayınlandı. Böylece bugün hangi kanalda, hangi saatte, hangi dizi, film, yarışma, maç ve programların yayınlanacağı belli oldu. Bu akşam Show TV’nin iddialı dizisi Veliaht yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacakken, TRT 1’de UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi grup maçları heyecanı yaşanacak. İşte 2 Ekim 2025 Perşembe Show TV, Star TV, Kanal D, TRT 1, ATV, TV8, Now TV yayın akışı...

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Aile

        08:15 Bu Sabah

        10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Veliaht

        00:15 Bahar

        02:45 Veliaht

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 İstanbullu Gelin

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        16:15 Söz

        19:00 Star Haber

        20:00 Çarpıntı

        22:45 Çarpıntı

        01:15 Kral Kaybederse

        03:30 Dürüye'nin Güğümleri

        05:00 Söz

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:45 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Maymunlar Cehennemi

        22:30 Maymunlar Cehennemi

        00:45 Dönüştürücüler

        02:30 Poyraz Karayel

        04:45 Baht Oyunu

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:43 İstiklal Marşı

        05:45 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        06:35 Kalk Gidelim

        09:20 Adını Sen Koy

        10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        14:45 Gönül Dağı

        18:00 Ana Haber

        18:55 İddiaların Aksine

        19:00 Maç Önü

        19:45 Fenerbahçe - Nice | UEFA Avrupa Ligi Grup Maçları

        22:00 Legia Warszawa - Samsunspor | UEFA Konferans Ligi Grup Maçları

        00:15 Mehmed: Fetihler Sultanı

        02:10 Gönül Dağı

        04:35 Seksenler

        ATV YAYIN AKIŞI

        06:00 Bir Gece Masalı

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Aşk ve Gözyaşı

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

        00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru

        01:20 Gözleri KaraDeniz

        04:00 Kardeşlerim

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 Yasak Elma

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Halef: Köklerin Çağrısı

        19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

        20:00 Halef: Köklerin Çağrısı

        23:30 Kıskanmak

        02:00 Halef: Köklerin Çağrısı

        04:30 Bay Yanlış

        06:00 Karagül

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        09:00 Gel Konuşalım

        13:15 MasterChef Türkiye

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 MasterChef Türkiye

        00:15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular

        03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

