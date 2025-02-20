Tv yayın akışı: 20 Şubat bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?
TV yayın akışı, bir televizyon kanalının gün boyunca yayınladığı programların sırasını ve saatlerini belirten bir listedir. Bu akış, izleyicilere hangi programların, dizilerin, filmlerin veya haber bültenlerinin hangi saatlerde yayımlanacağını gösteriyor. Peki 20 Şubat bugün TV'de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?
Tv yayın akışı belli oldu. İşte bugün ekrana gelecek olan yapımlar
SHOW TV Yayın Akışı
08:00 Bu Sabah
10:00 Siyah Kalp
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Siyah Kalp
00:15 Kızılcık Şerbeti
02:45 Sandık Kokusu
04:45 Deha
TRT 1 Yayın Akışı
06.18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06.20 Hayallerinin Peşinde
07.05 Benim Güzel Ailem
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.25 Bir Zamanlar İstanbul
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Maç Önü
20.45 UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu Play Off Karş. "Galatasaray-AZ Alkmaar"
23.00 UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu Play Off Karş. "Anderlecht-Fenerbahçe"
KANAL D Yayın Akışı
07:00 İkizler Memo - Can
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 İnci Taneleri
00:15 Uzak Şehir
02:45 Siyah Beyaz Aşk
05:00 Kuzey Güney
STAR TV Yayın Akışı
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Kral Kaybederse
22:15 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
01:30 Kral Kaybederse
03:30 Güzel Köylü
05:30 Kiralık Aşk
ATV Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Zembilli
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Başka Bir Gün
00:20 Başka Bir Gün