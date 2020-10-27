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TV yayın akışı 27 Ekim 2020 Salı! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

TV yayın akışı 27 Ekim Salı yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Baraj, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Hekimoğlu, Masumlar Apartmanı yeni bölümleriyle ekrana gelecek. Diğer kanallarda yarışma programları ve filmler yayınlanacak. İşte 27 Ekim Salı Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV 8 yayın akışı

TV yayın akışı 27 Ekim 2020 Salı! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

Yayın akışı kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 27 Ekim Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV 8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber

KANAL D YAYIN AKIŞI

16:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Hekimoğlu

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:30 Yeni Bir Ev
18:30 Star Haber
20:00 Power Rangers / Tv'de İlk
22:30 Power Rangers

ATV YAYIN AKIŞI

14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 Atv Ana Haber Bülteni
20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

FOX TV YAYIN AKIŞI

13:45 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile Ana Haber
20:00 Baraj

TRT 1 YAYIN AKIŞI

17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Masumlar Apartmanı

TV8 YAYIN AKIŞI

14:00 Doya Doya Moda
20:00 MasterChef Türkiye

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