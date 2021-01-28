Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Yılbaşına özel birbirinden renkli ve eğlenceli programlar televizyona gelece. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 28 Ocak Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

12.30 Adını Feriha Koydum 'Dizi' (Tekrar)

15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Alev Alev 'Dizi'

00.15 Ramo 'Dizi' (Tekrar)

03.00 Arıza 'Dizi' (Tekrar)

05.15 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00 Dünya Avucunuzda

14.00 Temizlik Benim İşim

16.15 Zuhal Topal'la Sofrada

19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20.00 Mucize Doktor 'Dizi'

00.15 Son Yaz 'Dizi' (Tekrar)

02.45 Zuhal Topal'la Sofrada (Tekrar)

04.30 Zümrüdüanka 'Dizi' (Tekrar)

06.00 İnadına Aşk 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Söz 'Dizi' (Tekrar)

18.30 Star Haber

20.00 Akrep 'Dizi'

00.15 Menajerimi Ara 'Dizi' (Tekrar)

03.00 Demet ve Alişan İle Sabah Sabah (Tekrar)

05.00 Geniş Aile 'Dizi' (Tekrar)



KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Gelinim Mutfakta

15.45 Arka Sokaklar 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Kanal D Haber

20.00 Babam Çok Değişti 'Dizi'

23.15 Çok Güzel Hareketler 2 (Kolaj)

02.00 Gelinim Mutfakta (Tekrar)

04.00 Arda İle Omuz Omuza (Tekrar)

04.45 Küçük Ağa 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Atv Gün Ortası

14.00 Beni Bırakma 'Dizi'

16.20 Esra Erol'da

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi'

00.20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru

01.35 Kanatsız Kuşlar 'Dizi' (Tekrar)

04.20 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

13.30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15.55 Acemi Anneler 'Dizi' (Tekrar)

17.15 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Ana Haber

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Hükümet Kadın 2 'Türk Filmi'

22.25 3'te 3

23.45 Hükümet Kadın 2 'Türk Filmi' (Tekrar)

01.55 Yok Olmadan Keşfet

02.25 Türkan Hanım'ın Konağı 'Dizi' (Tekrar)

03.40 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

09:45 Doğduğun Ev Kaderindir

09:45 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

12:30 Süper 1 Takım

12:45 Survivor Panorama

14:45 Süper 1 Takım

15:00 Doya Doya Moda

20:00 Doğduğun Ev Kaderindir

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler