3 Nisan TV yayın akışı dizi severler tarafından merak ediliyor. Dizi, film, program ve haber bültenleri bu akşam yeni bölümleriyle ekrana geliyor. Günün yorgunluğunu televizyon izleyerek atmak isteyenler bugün TV’de hangi diziler var sorusuna yanıt arıyor. Pazar akşamı; Ramazan özel iftar ve sahur programları, Adı Sevgi, Teşkilat, Yargı dizileri yeni bölümleriyle ekrana geliyor. 3 Nisan Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TRT 1, TV8 yayın akışı şöyle;