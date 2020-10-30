Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 30 Ekim Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 SHOW Ana Haber (Canlı)

20.00 Ramo 'Dizi' (Yeni Bölüm)

23.45 Yabancı 'Yabancı Sinema'

02.00 Çukur 'Dizi' (Tekrar)

04.30 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20.00 Çocukluk

23.45 Zümrüdüanka

02.30 Yasak Elma

04.45 Temizlik Benim İşim

06.00 Şevkat Yerimdar

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Babil 'Dizi'

00.15 Asura. Çılgınlar Şehri

03.30 Erkenci Kuş

05.30 Yeni Bir Ev

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber

20.00 Arka Sokaklar 'Dizi' (Yeni Bölüm)

00.15 Hekimoğlu 'Dizi' (Tekrar)

02.45 Zahide Yetiş'le Gelin Görün (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Ana Haber Bülteni

20.00 Hercai 'Dizi' (Yeni Bölüm)

00.20 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar)

02.30 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 Ana Haber

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Payitaht "abdülhamid"

00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01.30 Gönül Dağı

04.05 Fazlası Zarar