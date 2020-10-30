Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 30 Ekim Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 SHOW Ana Haber (Canlı)
20.00 Ramo 'Dizi' (Yeni Bölüm)
23.45 Yabancı 'Yabancı Sinema'
02.00 Çukur 'Dizi' (Tekrar)
04.30 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20.00 Çocukluk
23.45 Zümrüdüanka
02.30 Yasak Elma
04.45 Temizlik Benim İşim
06.00 Şevkat Yerimdar
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Babil 'Dizi'
00.15 Asura. Çılgınlar Şehri
03.30 Erkenci Kuş
05.30 Yeni Bir Ev
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Kanal D Haber
20.00 Arka Sokaklar 'Dizi' (Yeni Bölüm)
00.15 Hekimoğlu 'Dizi' (Tekrar)
02.45 Zahide Yetiş'le Gelin Görün (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 Ana Haber Bülteni
20.00 Hercai 'Dizi' (Yeni Bölüm)
00.20 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar)
02.30 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 Ana Haber
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Payitaht "abdülhamid"
00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01.30 Gönül Dağı
04.05 Fazlası Zarar
YORUMLAR