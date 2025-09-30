Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 30 EYLÜL 2025: Bugün TV’de neler var, Galatasaray maçı hangi kanalda? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, TV8, Now, Star TV yayın akışı

        TV yayın akışı 30 Eylül Salı: Bugün televizyonda neler var, Galatasaray-Liverpool maçı hangi kanalda?

        30 Eylül Salı günü televizyon kanalları izleyicilere yine dopdolu bir yayın akışı sunuyor. Bu akşam MasterChef Türkiye yeni bölümüyle ekrana gelecek. Dizilerin yeni bölümleri de izleyicilerle buluşturulacak. Ayrıca Galatasaray-Liverpool maçı heyecanı yaşanacak. İşte merak edenler için kanal kanal günün maç, program, dizi, film ve yarışma listesi haberimizde. İşte 30 Eylül 2025 Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, TV8, Now, Star TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2025 - 12:10 Güncelleme: 30.09.2025 - 12:10
        1

        Kanalların 30 Eylül 2025 TV yayın akışı listeleri paylaşıldı. Böylece seyircilerin gündeminde yer alan ‘’Bugün televizyonda neler var?’’ sorusu yanıt buldu. Bugün birbirinden farklı türde diziler yayınlanacak. MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacakken Galatasaray-Liverpool maçı da futbolseverlerle buluşacak. İşte 30 Eylül Salı Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, TV8, Now, Star TV yayın akışı…

        2

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:45 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Ortadirek Şaban

        21:45 Ortadirek Şaban

        23:45 Uzak Şehir

        02:30 Poyraz Karayel

        04:30 Kuzey Güney

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Aile

        08:15 Bu Sabah

        10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Bahar

        00:15 Veliaht

        02:45 Kızılcık Şerbeti

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:38 İstiklal Marşı

        05:40 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        06:30 Kalk Gidelim

        09:25 Adını Sen Koy

        10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        14:40 Cennetin Çocukları

        17:45 Lingo Türkiye

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

        22:00 Galatasaray - Liverpool | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları

        00:15 Mehmed: Fetihler Sultanı

        02:10 Cennetin Çocukları

        04:20 Seksenler

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Çarpıntı

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        16:15 Söz

        19:00 Star Haber

        20:00 Kral Kaybederse

        00:30 Çarpıntı

        03:00 Dürüye'nin Güğümleri

        05:00 Söz

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Gözleri Karadeniz

        00:20 Aşk ve Gözyaşı

        03:00 Kardeşlerim

        05:30 Bir Gece Masalı

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 Yasak Elma

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Kıskanmak

        19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

        20:00 Kıskanmak

        23:30 Halef: Köklerin Çağrısı

        02:15 Kıskanmak

        04:15 İnadına Aşk

        05:00 Bay Yanlış

        06:00 Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        09:00 Gel Konuşalım

        13:15 MasterChef Türkiye

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 MasterChef Türkiye

        00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        03:30 Gel Konuşalım

        30 EYLÜL 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
