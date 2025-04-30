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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 30 NİSAN 2025: Bugün TV'de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 30 Nisan 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        Kanallarda her gün farklı dizi, film, yarışma ve haber programları izleyici karşısına çıkıyor. Bugün ekrana gelecek olan yapımlar için kanalların yayın akışları kontrol ediliyor. Bu kapsamda araştırılan ''Bugün televizyonda neler var?" sorusu 30 Nisan 2025 TV yayın akışı ile yanıt buldu. İşte 30 Nisan Çarşamba TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2025 - 14:19 Güncelleme: 30.04.2025 - 14:19
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        1

        Bugün televizyonda neler var sorusu yanıt aramaya başladı. 30 Nisan Çarşamba günü kanallarda neler olduğunu merak eden izleyiciler arama motorlarına yöneldi. TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı listeleri bugün televizyon ekranlarında yayınlanacak yapımları kaçırmak istemeyenler tarafından mercek altına alındı. İşte, 30 Nisan 2025 TV yayın akışı...

        2

        30 NİSAN 2025 SALI TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 Bu Sabah

        10:00 Bahar

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Demir Maske

        22:30 Güldür Güldür Show

        02:30 Bahar

        04:30 Kızılcık Şerbeti

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Güne Başlarken

        09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

        16:15 Aramızda Kalsın

        19:00 Star Haber

        20:00 Sahipsizler

        00:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        03:00 Sefirin Kızı

        05:30 Aramızda Kalsın

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Kavak Yelleri

        09:00 Neler Oluyor Hayatta

        11:00 Yaprak Dökümü

        13:30 Gelinim Mutfakta

        16:45 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Eşref Rüya

        00:15 İnci Taneleri

        02:45 Yargı

        04:45 Poyraz Karayel

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Nursel ile Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol’da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Kuruluş Osman

        00:20 Can Borcu

        03:00 Bir Gece Masalı

        05:50 Hercai

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TRT1 YAYIN AKIŞI

        05:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

        06:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        06:50 Vuslat

        10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

        13:00 Seksenler

        14:40 Teşkilat

        17:40 Lingo Türkiye

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Babamın Penguenleri

        22:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final Futbol Karşılaşması "Barcelona-Inter"

        00:15 Babamın Penguenleri

        01:50 Teşkilat

        04:05 Seksenler

        04:50 Lingo Türkiye

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 Şakir Paşa ve Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Karagül

        19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20:00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

        00:15 Hudutsuz Sevda

        03:00 Şahane Hayatım

        04:00 Her Yerde Sen

        06:00 Kefaret

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

        08:30 Gel Konuşalım

        10:55 Survivor Panorama / Canlı

        12:30 İşte Benim Stilim / Yeni Bölüm

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

        00:15 Survivor Ekstra / Canlı

        01:30 İşte Benim Stilim

        04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

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