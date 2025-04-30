TV yayın akışı 30 Nisan 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
Kanallarda her gün farklı dizi, film, yarışma ve haber programları izleyici karşısına çıkıyor. Bugün ekrana gelecek olan yapımlar için kanalların yayın akışları kontrol ediliyor. Bu kapsamda araştırılan ''Bugün televizyonda neler var?" sorusu 30 Nisan 2025 TV yayın akışı ile yanıt buldu. İşte 30 Nisan Çarşamba TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı listesi...
Bugün televizyonda neler var sorusu yanıt aramaya başladı. 30 Nisan Çarşamba günü kanallarda neler olduğunu merak eden izleyiciler arama motorlarına yöneldi. TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı listeleri bugün televizyon ekranlarında yayınlanacak yapımları kaçırmak istemeyenler tarafından mercek altına alındı. İşte, 30 Nisan 2025 TV yayın akışı...
30 NİSAN 2025 SALI TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Demir Maske
22:30 Güldür Güldür Show
02:30 Bahar
04:30 Kızılcık Şerbeti
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Aramızda Kalsın
19:00 Star Haber
20:00 Sahipsizler
00:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
03:00 Sefirin Kızı
05:30 Aramızda Kalsın
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:30 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Eşref Rüya
00:15 İnci Taneleri
02:45 Yargı
04:45 Poyraz Karayel
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Nursel ile Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Can Borcu
03:00 Bir Gece Masalı
05:50 Hercai
TRT1 YAYIN AKIŞI
05:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06:50 Vuslat
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:00 Seksenler
14:40 Teşkilat
17:40 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Babamın Penguenleri
22:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final Futbol Karşılaşması "Barcelona-Inter"
00:15 Babamın Penguenleri
01:50 Teşkilat
04:05 Seksenler
04:50 Lingo Türkiye
NOW YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Şakir Paşa ve Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Karagül
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...
00:15 Hudutsuz Sevda
03:00 Şahane Hayatım
04:00 Her Yerde Sen
06:00 Kefaret
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8’de Sağlık
08:30 Gel Konuşalım
10:55 Survivor Panorama / Canlı
12:30 İşte Benim Stilim / Yeni Bölüm
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 İşte Benim Stilim
04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
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