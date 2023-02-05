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Bugün TV'de ne var? 5 Şubat 2023 Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, TV8, FOX TV, TRT 1 yayın akışı

Bugün televizyonda yayınlanacak dizi, film ve programlar izleyiciler tarafından sorgulanıyor. 5 Şubat 2023 Pazar TV yayın akışı ve rehberine göre bu akşam Güzel Günler, Yargı, Ego, Survivor 2023, gibi yapımlar ekranlara gelecek. İşte 5 Şubat 2023 Pazar bugünkü Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...

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  • TV yayın akışı 5 Şubat 2023 Pazar: Bugün televizyonda neler var? SHOW TV, STAR TV, FOX TV, TRT 1, TV8, ATV, KANAL D TV yayın akışı

    Televizyon ekranlarında yayınlanacak dizi ve filmler sorgulanıyor. Bu akşam Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, TV8, FOX TV, TRT 1 yayın akışında yer alan yapımları haberimizde derledik. Peki, bu akşam televizyonda neler, hangi dizi ve filmler var? İşte 5 Şubat 2023 TV yayın akışı...
  • TV yayın akışı 5 Şubat 2023 Pazar: Bugün televizyonda neler var? SHOW TV, STAR TV, FOX TV, TRT 1, TV8, ATV, KANAL D TV yayın akışı

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:30 Tarkan Altın Madalyon

    08:00 İbo ile Güllüşah

    10:00 Pazar Sürprizi

    13:00 Bir Şansım Olsa

    14:30 Kızılcık Şerbeti

    18:25 Hafta Sonu Ana Haber

    20:00 Güzel Günler

    00:15 Kızılcık Şerbeti

    02:45 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
  • TV yayın akışı 5 Şubat 2023 Pazar: Bugün televizyonda neler var? SHOW TV, STAR TV, FOX TV, TRT 1, TV8, ATV, KANAL D TV yayın akışı

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem

    09:25 Set Ekstra

    09:45 Magazin D Pazar

    13:00 Arda ile Omuz Omuza

    14:00 Yargı

    16:15 Üç Kız Kardeş

    18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

    20:00 Yargı

    00:15 Camdaki Kız

    02:30 Sıradan Bir Adam

    03:45 5N1K

    04:45 Kavak Yelleri
  • TV yayın akışı 5 Şubat 2023 Pazar: Bugün televizyonda neler var? SHOW TV, STAR TV, FOX TV, TRT 1, TV8, ATV, KANAL D TV yayın akışı

    ATV YAYIN AKIŞI

    06:20 Hercai

    07:30 atv'de Hafta Sonu

    10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

    11:30 Dizi TV

    12:15 Alfa Kurt - Yabancı Sinema

    14:10 Şansımı Seveyim - Yerli Sinema

    16:00 Ateş Kuşları

    19:00 atv Ana Haber

    20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

    00:20 Aldatmak

    02:20 Kuruluş Osman

    05:20 Hercai
  • TV yayın akışı 5 Şubat 2023 Pazar: Bugün televizyonda neler var? SHOW TV, STAR TV, FOX TV, TRT 1, TV8, ATV, KANAL D TV yayın akışı

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    06:15 Gecenin Ucunda 

    09:00 Meltem Demir ile Hanımeli

    10:00 En Güzel Bölüm

    10:45 İdil Yazar ile Keyifli Tarifler

    11:00 Tülin Şahin ile Moda

    12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

    14:00 Ömer

    16:00 Çöp Adam

    18:15 Star Haber

    19:00 Çok Güzel Hareketler 2

    20:00 Çok Güzel Hareketler 2

    23:30 Yalı Çapkını

    03:30 Türk Müziği

    04:30 Baba Ocağı
  • TV yayın akışı 5 Şubat 2023 Pazar: Bugün televizyonda neler var? SHOW TV, STAR TV, FOX TV, TRT 1, TV8, ATV, KANAL D TV yayın akışı

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08.30 Çalar Saat Hafta Sonu 

    11.15 Ekonomi Arası

    11.20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

    13.00 Taçsız Prenses

    16.00 Dokuz Oğuz

    19.00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

    20.00 EGO

    01.30 Yasak Elma

    03.45 Kamera Arkası 

    04.15 İnadına Aşk

    06.00 Yalnız Kalpler
  • TV yayın akışı 5 Şubat 2023 Pazar: Bugün televizyonda neler var? SHOW TV, STAR TV, FOX TV, TRT 1, TV8, ATV, KANAL D TV yayın akışı

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:20 Ege'nin Hamsisi

    08:25 Uyanış: Büyük Selçuklu

    11:45 Enine Boyuna

    13:00 Şehrime Hoş Geldiniz

    13:55 Al Sancak

    18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

    19:00 Ana Haber

    20:00 Teşkilat

    00:15 3'te 3

    01:35 Al Sancak

    03:25 Teşkilat

    05:40 Kapanış
  • TV yayın akışı 5 Şubat 2023 Pazar: Bugün televizyonda neler var? SHOW TV, STAR TV, FOX TV, TRT 1, TV8, ATV, KANAL D TV yayın akışı

    TV8 YAYIN AKIŞI

    07:30 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm

    09:00 On Yaş Genç / Yeni Bölüm

    10:00 Yabancı Sinema / Cango'nun İntikamı

    13:45 Yerli Sinema / Karakomik Filmler "Emanet & Deli"

    16:00 Survivor Panorama / Canlı

    18:30 Survivor 2023

    20:00 Survivor 2023 / Yeni Bölüm

    00:15 Survivor Ekstra / Canlı

    01:30 Sıfırıncı Gün

    03:30 Tuzak

    05:30 Oynat Bakalım

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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