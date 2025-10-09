Kanalların 9 Ekim 2025 TV yayın akışı listeleri paylaşıldı. Böylece bugün gündüz, öğle ve akşam kuşağında ekranlara gelecek programlar, ana haber bültenleri, diziler, filmler ve yarışmalar belli oldu. Hangi yapım saat kaçta izleyici karşısına çıkacak merak edenler için kanal kanal yayın akışları haberimizde. İşte, 9 Ekim Perşembe TRT 1, Kanal D, Star TV, ATV, NOW TV, Show TV, TV8 yayın akışı listesi