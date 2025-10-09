Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 9 EKİM 2025: Bu akşam TV’de neler var, hangi diziler yayınlanacak? TRT 1, Kanal D, Star TV, ATV, NOW TV, Show TV, TV8 yayın akışı listesi

        Bugün TV'de neler var? 9 Ekim 2025 TV yayın akışı ile bu akşam hangi diziler yayınlanacak?

        Bugün televizyon kanallarında yayınlanacak yapımlar merak konusu oldu. 9 Ekim 2025 TV yayın akışı listesi ile saat katça hangi program, dizi, ana haber bülteni, yarışma gibi içeriklerin ekrana geleceği belli oldu. Bu akşam Show TV'de Veliaht dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. TV8'de MasterChef Türkiye heyecanı tüm hızıyla devam edecek. Peki bugün televizyonda neler var, hangi diziler yayınlanacak? İşte 9 Ekim Perşembe TRT 1, Kanal D, Star TV, ATV, NOW TV, Show TV, TV8 yayın akışı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2025 - 12:41 Güncelleme: 09.10.2025 - 12:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kanalların 9 Ekim 2025 TV yayın akışı listeleri paylaşıldı. Böylece bugün gündüz, öğle ve akşam kuşağında ekranlara gelecek programlar, ana haber bültenleri, diziler, filmler ve yarışmalar belli oldu. Hangi yapım saat kaçta izleyici karşısına çıkacak merak edenler için kanal kanal yayın akışları haberimizde. İşte, 9 Ekim Perşembe TRT 1, Kanal D, Star TV, ATV, NOW TV, Show TV, TV8 yayın akışı listesi

        2

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:33 İstiklal Marşı

        05:35 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        06:25 Kalk Gidelim

        09:20 Adını Sen Koy

        10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        14:25 Teşkilat

        17:45 Lingo Türkiye

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Teşkilat

        23:20 Mehmed: Fetihler Sultanı

        02:05 Cennetin Çocukları

        04:40 Seksenler

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

        09:00 Neler Oluyor Hayatta

        11:00 Yaprak Dökümü

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:45 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Eşref Rüya

        23:15 Arka Sokaklar

        02:00 Poyraz Karayel

        04:15 Baht Oyunu

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 İstanbullu Gelin

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        16:15 Söz

        19:00 Star Haber

        20:00 Oh Olsun

        21:45 Çarpıntı

        00:00 Kral Kaybederse

        02:30 Baba Ocağı

        04:00 Dürüye'nin Güğümleri

        05:30 Söz

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Aşk ve Gözyaşı

        16:00 Esra Erol’da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

        00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

        01:20 Aynadaki Yabancı

        04:00 Kardeşlerim

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 Yasak Elma

        13:30 En Hamarat Benim

        16:15 Halef: Köklerin Çağrısı

        19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

        20:00 Halef: Köklerin Çağrısı

        00:15 Ben Leman

        03:00 Halef: Köklerin Çağrısı

        05:15 Şahane Hayatım

        06:00 Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Aile

        08:15 Bu Sabah

        10:00 Veliaht

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Veliaht

        00:15 Kızılcık Şerbeti

        02:45 Veliaht

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        09:00 Gel Konuşalım

        13:15 MasterChef Türkiye

        16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

        20:00 MasterChef Türkiye

        00:15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular

        03:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

        9 EKİM 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Trump'ın Gazze planıyla ilgili neler biliyoruz?
        Trump'ın Gazze planıyla ilgili neler biliyoruz?
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin görüntüleri ortaya çıktı
        Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin görüntüleri ortaya çıktı
        Bakan Bolat: 100 adet Togg Almanya'ya ihraç edildi
        Bakan Bolat: 100 adet Togg Almanya'ya ihraç edildi
        Sevgilisi av tüfeğiyle öldürmüştü... İşte caniye istenen ceza!
        Sevgilisi av tüfeğiyle öldürmüştü... İşte caniye istenen ceza!
        Heidi Klum ile atağa kalktılar
        Heidi Klum ile atağa kalktılar
        Erzurum'da 200 milyon yıllık keşif!
        Erzurum'da 200 milyon yıllık keşif!
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        Scooterlı katil! 3 yıl önce zıpkınla yaraladığı ağabeyini öldürdü!
        Scooterlı katil! 3 yıl önce zıpkınla yaraladığı ağabeyini öldürdü!
        Zemine İngiliz müdahalesi!
        Zemine İngiliz müdahalesi!
        Genç kadın balkondan düştü! Görgü tanığı: Merdivende kan vardı!
        Genç kadın balkondan düştü! Görgü tanığı: Merdivende kan vardı!
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Güne enerjik başlamanın sırları!
        Güne enerjik başlamanın sırları!
        Altının en güçlü desteği Polonya
        Altının en güçlü desteği Polonya
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!