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        Haberler Bilgi Magazin Tv yayın akışı 9 Nisan 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi programlar yayınlanacak?

        Tv yayın akışı 9 Nisan 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi programlar yayınlanacak?

        Televizyonda ekrana gelecek olan yapımlar tv yayın akışı listesinde bulunuyor. Bugün yayınlanacak yapımlar, kanalların 9 Nisan 2025 TV yayın akışı listeleri ile belli oldu. Peki, bugün TV'de neler var, dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı? İşte 9 Nisan 2025 Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1 yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2025 - 12:00 Güncelleme: 09.04.2025 - 12:00
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        1

        Tv yayın akışı belli oldu. Ekrana gelecek yapımlar ve saatleri kanalların yayın akışı listeleri ile belli oldu. Çarşamba akşamı birbirinden farklı türde dizi, film, program ekrana geliyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte 9 Nisan 2025 Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1 yayın akışı listesi...

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        SHOW TV KANAL YAYIN AKIŞI

        08:00 Bu Sabah

        10:00 Bahar

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        23:45 Siyah Kalp

        02:15 Deha

        04:45 Bahar

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Kavak Yelleri

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        13:00 Gelinim Mutfakta

        16:00 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Eşref Rüya

        23:30 İnci Taneleri

        02:00 Yargı

        04:45 Kuzey Güney

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        TRT 1 KANAL YAYIN AKIŞI

        13.15 Seksenler

        14.35 Teşkilat

        17.40 Lingo Türkiye

        19.00 Ana Haber

        19.50 İddiaların Aksine

        19.55 Yabancı Sinema "Gol"

        22.00 PSG-Aston Villa | UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final Futbol Karşılaştırması

        00.15 Bir Zamanlar İstanbul

        02.50 Seksenler

        03.35 Teşkilat

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        NOW TV KANAL YAYIN AKIŞI

        07.30 İLK BAKIŞ

        08.00 İLKER KARAGÖZ ILE ÇALAR SAAT

        10.45 ÇAĞLA ILE YENI BIR GÜN

        12.30 LEYLA: HAYAT… AŞK… ADALET...

        13.30 EN HAMARAT BENIM

        16.30 LEYLA: HAYAT… AŞK… ADALET...

        19.00 SELÇUK TEPELI ILE NOW ANA HABER

        20.00 LEYLA: HAYAT… AŞK… ADALET...

        00.15 HUDUTSUZ SEVDA

        03.00 ŞAHANE HAYATIM

        04.00 SON YAZ

        06.00 KEFARET

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        ATV KANAL YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Kuruluş Osman

        00:20 Sustalı Ceylan

        03:00 Can Borcu

        05:50 Hercai

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        STAR TV KANAL YAYIN AKIŞI

        07:00 Güne Başlarken

        09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

        16:15 Kiralık Aşk

        19:00 Star Haber

        20:00 Sahipsizler

        00:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        03:00 Sefirin Kızı

        05:00 Kiralık Aşk

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

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