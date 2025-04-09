Tv yayın akışı 9 Nisan 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi programlar yayınlanacak?
Televizyonda ekrana gelecek olan yapımlar tv yayın akışı listesinde bulunuyor. Bugün yayınlanacak yapımlar, kanalların 9 Nisan 2025 TV yayın akışı listeleri ile belli oldu. Peki, bugün TV'de neler var, dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı? İşte 9 Nisan 2025 Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1 yayın akışı...
Tv yayın akışı belli oldu. Ekrana gelecek yapımlar ve saatleri kanalların yayın akışı listeleri ile belli oldu. Çarşamba akşamı birbirinden farklı türde dizi, film, program ekrana geliyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte 9 Nisan 2025 Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1 yayın akışı listesi...
SHOW TV KANAL YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Siyah Kalp
02:15 Deha
04:45 Bahar
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Eşref Rüya
23:30 İnci Taneleri
02:00 Yargı
04:45 Kuzey Güney
TRT 1 KANAL YAYIN AKIŞI
13.15 Seksenler
14.35 Teşkilat
17.40 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.50 İddiaların Aksine
19.55 Yabancı Sinema "Gol"
22.00 PSG-Aston Villa | UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final Futbol Karşılaştırması
00.15 Bir Zamanlar İstanbul
02.50 Seksenler
03.35 Teşkilat
NOW TV KANAL YAYIN AKIŞI
07.30 İLK BAKIŞ
08.00 İLKER KARAGÖZ ILE ÇALAR SAAT
10.45 ÇAĞLA ILE YENI BIR GÜN
12.30 LEYLA: HAYAT… AŞK… ADALET...
13.30 EN HAMARAT BENIM
16.30 LEYLA: HAYAT… AŞK… ADALET...
19.00 SELÇUK TEPELI ILE NOW ANA HABER
20.00 LEYLA: HAYAT… AŞK… ADALET...
00.15 HUDUTSUZ SEVDA
03.00 ŞAHANE HAYATIM
04.00 SON YAZ
06.00 KEFARET
ATV KANAL YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Sustalı Ceylan
03:00 Can Borcu
05:50 Hercai
STAR TV KANAL YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Sahipsizler
00:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
03:00 Sefirin Kızı
05:00 Kiralık Aşk
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