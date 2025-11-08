'Twilight In Concert' yeni yılda İstanbul'da

Habertürk
        Twilight (Alacakaranlık) serisinin 20. yılına özel olarak 10 Ocak 2026 Cumartesi akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesinde gerçekleştirilecek "Twilight In Concert", sanatseverlere 1.000 mum ışığında büyüleyici bir atmosfer sunacak...

        Habertürk
        Giriş: 08.11.2025 - 00:07 Güncelleme: 08.11.2025 - 00:07
        Tüm dünyada milyonlarca hayrana ulaşan Twilight (Alacakaranlık) serisi, 20. yılına özel büyüleyici bir film-konser deneyimiyle Türkiye’de sahneye taşınıyor.

        Piu Entertainment organizasyonuyla gerçekleşecek Twilight In Concert, 10 Ocak 2026 Cumartesi akşamı saat 21.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesinde izleyiciyle buluşacak.

        Bu özel etkinlikte, serinin ilk filmi dev sinema perdesinde orijinal diliyle gösterilirken, film müzikleri 12 kişilik rock ve orkestra müzisyenlerinden oluşan canlı topluluk tarafından sahnede birebir senkronize biçimde seslendirilecek.

        İzleyiciler, 1.000 mumun aydınlattığı sahne atmosferi eşliğinde, Twilight’ın ölümsüz aşk hikayesini sinemanın ve müziğin büyüsüyle yeniden deneyimleyecek.

        Romanın yayınlanışının 20. yılına özel olarak düzenlenen bu gösteri, serinin unutulmaz müzikleri, etkileyici görselliği ve canlı performansın enerjisiyle izleyicileri Forks’un gizemli dünyasına davet ediyor. Konserin biletleri biletinial.com.tr, biletix.com.tr; passo.com.tr ve bubilet.com.tr’den satışa çıktı.

        TWILIGHT EFSANESİ

        Twilight Efsanesi, tüm zamanların en başarılı genç yetişkin film serilerinden biridir. Beş film (Twilight, The Twilight Saga: New Moon, The Twilight Saga: Eclipse ve The Twilight Saga: Breaking Dawn - Bölüm 1 & 2), dünya çapında gişede 3,3 milyar dolardan fazla hasılat elde etmiştir.

        Filmler, “Twilight”ın yaratıcısı Stephenie Meyer’in çok beğenilen ve birçok ödül kazanmış kitap serisinden uyarlanmıştır. Bu seri dünya genelinde 160 milyonun üzerinde satılmış ve 49 farklı dile çevrilmiştir. Lionsgate’in Stephenie Meyer’in romanı “Midnight Sun” uyarlaması, Netflix tarafından dizi olarak hazırlanıyor.

        #Twilight In Concert
        #Piu Entertainment
        #Zorlu PSM
