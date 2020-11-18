Pentagon’dan Twitter’a... 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Sosyal ağ Twitter, geçen yaz yaşanan ve yüksek profilli kullanıcı hesaplarının uğradığı siber saldırının ardından güvenlik açıklarıyla mücadele etmek için “Mudge” takma adıyla bilinen ünlü hacker Peiter Zatko’yu işe aldı.

Twitter’ın güvenliğinden sorumlu biriminin başına getirilen Zatko, sosyal ağın kilit güvenlik fonksiyonlarının yönetimini üstlenecek ve doğrudan Twitter CEO’su Jack Dorsey'e rapor verecek.

Veri güvenliği, fiziksel güvenlik ve platform bütünlüğü konularında çalışmalar yapacağını ifade eden Zatko, “Görünüşe göre sır ifşa oldu. Twitter'daki yönetim ekibine katıldığım için çok heyecanlıyım! Herkese açık sohbete (eşit olarak) hizmet etme misyonuna gerçekten inanıyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım!” dedi.

Twitter’ın kurucusu ve CEO’su Jack Dorsey de Zatko’nun yeni göreviyle ilgili olarak, şu tweet’i paylaştı: “Hoşgeldin Mudge!"

PENTAGON İÇİN DE ÇALIŞTI

Daha önce Google ve ödeme teknolojileri şirketi Stripe gibi şirketlerde de güvenlik birimlerinde çalışan ‘Mudge’ (Peiter Zatko),Pentagon’da da görev almıştı.

Zatko, Amerikan ordusu tarafından kullanılmak üzere, yeni teknolojiler üretmekle sorumlu ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı bir devlet kurumu olan DARPA’da program yöneticiliği de yaptı.

Twitter’e yönelik olarak 15 Temmuz 2020'de gerçekleşen siber saldırıda suçlular, Barack Obama, Kim Kardashian West, Jeff Bezos, Elon Musk ve Bill Gates de dahil olmak üzere düzinelerce yüksek profilli kullanıcının hesabını ele geçirerek paylaştıkları tweetlerle 116 bin doların üzerinde bir değerde Bitcoin elde etmişti.

Açıklanan raporlara göre siber korsanların, Twitter’ın bilgi teknolojileri ekibi kimliğine bürünerek uzaktan çalışan Twitter çalışanlarını sahte VPN hizmetine yönlendirdikleri ortaya çıkarılmıştı.