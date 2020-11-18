Pentagon’dan Twitter’a...

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTeknolojiSosyal MedyaTwitter'ın güvenliğinden artık o sorumlu! Haberler
ABONE OL

Dorsey, Twitter'ın güvenliğinin başına ünlü 'hacker'ı getirdi

Twitter, platformunda yaşanan güvenlik açıklarıyla mücadele etmek için daha önce Google ve Pentagon’a da çalışmış olan ünlü hacker’ı işe aldı. Twitter’ın güvenliğinden sorumlu biriminin başına getirilen, Peiter Zatko (takma adı “Mudge”),doğrudan Twitter CEO’su Dorsey’e rapor verecek.

Twitter'ın güvenliğinden artık o sorumlu! Haberler
Pentagon’dan Twitter’a...
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Sosyal ağ Twitter, geçen yaz yaşanan ve yüksek profilli kullanıcı hesaplarının uğradığı siber saldırının ardından güvenlik açıklarıyla mücadele etmek için “Mudge” takma adıyla bilinen ünlü hacker Peiter Zatko’yu işe aldı.

Twitter’ın güvenliğinden sorumlu biriminin başına getirilen Zatko, sosyal ağın kilit güvenlik fonksiyonlarının yönetimini üstlenecek ve doğrudan Twitter CEO’su Jack Dorsey'e rapor verecek.

Veri güvenliği, fiziksel güvenlik ve platform bütünlüğü konularında çalışmalar yapacağını ifade eden Zatko, “Görünüşe göre sır ifşa oldu. Twitter'daki yönetim ekibine katıldığım için çok heyecanlıyım! Herkese açık sohbete (eşit olarak) hizmet etme misyonuna gerçekten inanıyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım!” dedi.

Twitter’ın kurucusu ve CEO’su Jack Dorsey de Zatko’nun yeni göreviyle ilgili olarak, şu tweet’i paylaştı: “Hoşgeldin Mudge!"

PENTAGON İÇİN DE ÇALIŞTI

Daha önce Google ve ödeme teknolojileri şirketi Stripe gibi şirketlerde de güvenlik birimlerinde çalışan ‘Mudge’ (Peiter Zatko),Pentagon’da da görev almıştı.

Zatko, Amerikan ordusu tarafından kullanılmak üzere, yeni teknolojiler üretmekle sorumlu ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı bir devlet kurumu olan DARPA’da program yöneticiliği de yaptı.

Twitter’e yönelik olarak 15 Temmuz 2020'de gerçekleşen siber saldırıda suçlular, Barack Obama, Kim Kardashian West, Jeff Bezos, Elon Musk ve Bill Gates de dahil olmak üzere düzinelerce yüksek profilli kullanıcının hesabını ele geçirerek paylaştıkları tweetlerle 116 bin doların üzerinde bir değerde Bitcoin elde etmişti.

Açıklanan raporlara göre siber korsanların, Twitter’ın bilgi teknolojileri ekibi kimliğine bürünerek uzaktan çalışan Twitter çalışanlarını sahte VPN hizmetine yönlendirdikleri ortaya çıkarılmıştı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Uzaktan eğitimde hız problemi - Haberler
TEKNOLOJİUzaktan eğitimde hız problemi
Son dakika: Bill Gates'ten dikkat çeken Korona yorumu: Eski günleri unutun!
TEKNOLOJİ'O eski günleri unutun!'
Twitter'a da hikaye özelliği geldi! Twitter Fleets nedir ve nasıl kullanılır? Twitter Fleets ne zaman gelecek?
TEKNOLOJİTwitter'a da hikaye özelliği geldi!
Twitter Fleets nedir? Nasıl kullanılır? Haberler
TEKNOLOJİİşte karşınızda Twitter Fleets
Son Dakika: Huawei Honor'ı sattı! Haberler
TEKNOLOJİResmen sattı!
Akıllı gözlük Huawei X Gentle Monster Eyewear II Türkiye'de - Haberler
TEKNOLOJİGözlüğü de çıktı!
Halka arza hazırlananan Airbnb'nin gelirleri yüzde 32 düştü
TEKNOLOJİHalka arz yolunda korona darbesi
İstanbul'da fiber altyapı için ne yapılmalı? Haberler
TEKNOLOJİ1 metre için 270 gün bekleniyor!
Zoom yeni özellikler ile güncellendi - Haberler
TEKNOLOJİYeni dalgaya hazır!
Yeni yönetimini seçti: Murat Erkan’ın yerine Kaan Terzioğlu! Haberler
TEKNOLOJİMurat Erkan’ın yerine Kaan Terzioğlu!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X