Uber, Apple, Square'in Nakit Uygulaması ve milyarderler Bill Gates, Jeff Bezos ve Elon Musk'un yanı sıra çok sayıda kripto para birimi borsa ve haber sitesi de dahil olmak üzere bir dizi kripto para dolandırıcılığının bir parçası olarak Çarşamba günü birkaç yüksek profilli Twitter hesabı saldırıya uğradı ve hacklendi.

İlk olarak Bill Gates ve Elon Musk'ın hesaplarından başlayan tweet dalgası, daha sonra Demokrat Başkan Adayı Joe Biden, eski ABD Başkanı Barack Obama, rapçi Kanye West ve milyarderler Michael Bloomberg ile Jeff Bezos gibi isimlerin hesaplarından devam etti.

Bu kişilerin yanı sıra Uber ve Apple gibi kurumsal hesaplardan da dolandırıcılık amaçlı paylaşımlar yapıldı. Paylaşımların tamamında verilen dijital adreslere kişilerin Bitcoin göndermeleri istendi ve yarım saat içerisinde gönderilen tutarın iki katını alacakları vaat edildi.

Hackerlar, Çarşamba günü onlarca yüksek profilli Twitter hesabı devraldı ve onları Bitcoin'e binlerce dolar göndermeye çağıran mesajlar yayınlamak için kullandı.

Görünüşe göre bilgisayar korsanları tarafından ele geçirilen Uber, Apple, Cash App, Bill Gates, Kanye West ve Elon Musk gibi hesaplar, insanların Bitcoin'e 1.000 dolarlık katkılarını ikiye katlayacaklarını iddia eden Tweetler yayınladı.

Söz konusu Bitcoin hackerlarının hesaplarına TSİ 01.00 itibariyle 110 bin dolardan fazla para gönderildiği tespit edildi.

Bill Gates'in bir sözcüsü Recode'a yaptığı açıklamada, "Bu tweetin Bill Gates tarafından gönderilmediğini söyleyebiliriz. Bu Twitter'ın karşı karşıya kaldığı daha büyük bir olayın bir parçası gibi görünüyor. Twitter durumun farkında ve hesabı kurtarmak için çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Eski ABD Başkanı Barack Obama'ya ait, 120 milyon takipçili hesabın da hacklendiği ortaya çıktı. Obama'nın hesabından yapılan paylaşım çok kısa süre içerisinde kaldırıldı.

HACKLENEN HESAPLARLA İLGİLİ TWITTER'DAN İLK AÇIKLAMA!

Hacklenen kurumsal ve yüksek profilli hesaplarla ilgili Twitter'dan ilk açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Twitter'daki hesapları etkileyen güvenlik olayının farkındayız. Durumu araştırıyoruz ve düzeltmek için adımlar atıyoruz. Kısa süre içerisinde herkesi bilgilendireceğiz" ifadeleri kullanıldı.