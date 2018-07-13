Twitter, sağlıklı iletişimi korumak adına yapılan çalışmalar kapsamında, sahte profilleri kilitleyeceğini duyurmuştu. Dün itibariyle gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde milyonlarca profil silindi ve pek çok ünlünün takipçi sayısında belirgin düşüş yaşandı.

En çok takip edilen Twitter kullanıcısı olan Katy Perry, 1,5 milyon takipçi kaybederek 107 milyon takipçi seviyesine geriledi. Justin Bieber ve Taylor Swift de kayıp 2 milyonu buldu. Böylelikle Justin Bieber 104 milyona gerilerken, Taylor Swift de 83.2 milyona düşmüş oldu.

Trump'ın hesabında da düşüş yaşandı

Yaklaşık 2 milyon takipçi kaybeden diğer ünlü isimler arasında Lady Gaga, Rihanna ve Barack Obama da yer alıyor. ABD başkanı Donald Trump da, Twitter'ın bu son hamlesinden etkilenen isimler arasında. Trump, 340.000 takipçi kaybederek 53,1 milyona geriledi.

Twitter'ın resmi hesabı, belki de sahte hesapların silinmesinden en çok etkilenen profil oldu. Perşembe sabahı 62,85 milyon takipçiye sahip olan hesap, bu sabah itibarıyla 55,35 milyona seviyesine düştü. Şirketten gelen açıklamaya göre, silinen hesaplar toplam Twitter kullanıcılarının %6'sını oluşturuyor.