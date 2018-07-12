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Samsung Galaxy Note 9 (Ağustos 2018)

Güney Kore merkezli kaynaklara göre 24 Ağustos tarihinde raflardaki yerini alacak olan Samsung Galaxy Note 9, yeni S Pen kalemi ile ön plana çıkacak. 6 GB/128 GB ve 8 GB/256 GB’lık RAM ile depolama boyutana sahip seçeneklere shaip olan yeni cihaz, 12 megapiksel kameraya ve 6,4 inç boyutunda 2960×1440 piksel Super AMOLED ekrana sahip.