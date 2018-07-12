iPhone SE 2
Apple'ın bu yıl satışa sunacağı ilk telefon olan iPhone SE 2’nin Haziran ayındaki WWDC 2018'de (Worldwide Developers Conference 2018) tanıtılması bekleniyor.
Samsung Galaxy Note 9 (Ağustos 2018)
Güney Kore merkezli kaynaklara göre 24 Ağustos tarihinde raflardaki yerini alacak olan Samsung Galaxy Note 9, yeni S Pen kalemi ile ön plana çıkacak. 6 GB/128 GB ve 8 GB/256 GB’lık RAM ile depolama boyutana sahip seçeneklere shaip olan yeni cihaz, 12 megapiksel kameraya ve 6,4 inç boyutunda 2960×1440 piksel Super AMOLED ekrana sahip.
Moto Z3, Z3 Force (2 Ağustos 2018)
2 Ağustos’ta Chicago ‘da gerçekleşecek olan Motorola’nın tanıtım etkinliğinde firmanın amiral gemileri Z3 ve Z3 Force’un tanıtılması bekleniyor. Telefonların fiyat etiketinde ise 500 – 700 avroluk bir rakam görülmesi bekleniyor.
Google Pixel 3 (Ekim 2018)
Çentiksiz bir tasarıma sahip olsuğu ortaya çıkan Google Pixel 3’ün 4 Ekim’de tanıtılması bekleniyor.
Xiaomi Mi Max 3 (19 Temmuz)
Xiaomi tarafından yapılan duyuruya göre 19 Temmuz’da gerçekleşecek etkinlikte tanıtılacak olan cihaz, 7 inç ekrana ve 20 / 12 megapiksellik çift kameraya sahip.
Honor 10
Huawei‘nin alt markası Honor, Honor 10 adını verdiği yeni akıllı telefonunun Türkiye lansmanını gerçekleştirdi. Telefonun fiyatı 2.999 TL olacak.
Huawei Nova 3 (18 Temmuz)
Huawei’nin en yeni amiral gemisi olan Nova 3, 18 Temmuz’da gerçekleştirilecek lansman etkinliği ile tüketicilerin beğenisine sunulacak. 6.3 inç ekrana sahip olan chaz 6 GB RAM ve 64/128 GB depolama seeneği sunuyor.
iPhone X Plus
2018’in ikinci yarısında Apple, 3 yeni iPhone daha tanıtacak. Bunlardan birisinin 6.5 inç OLED ekrana sahip iPhone X Plus olması bekleniyor.
iPhone 9 (Ekim 2018)
Apple’ın Ekim ayımda iPhone 8’in devamı niteliğinde yeni bir cihaz tanıtması bekleniyor. Son söylentilere göre muhtemelen iPhone 9 ismini taşıyacak olan cihaz 6,1 inç LCD ekrana sahip olacak.
iPhone XI
Eylül ya da Ekim aylarında tanıtılması beklenen Apple’ın iPhone X’in devamı niteliğinde piyasaya çıkaracağı amiral gemisi, 5.8 inç’lik OLED ekrana sahip olacak.
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