Twitter ilk kez Türkiye'de deniyor! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Sosyal ağ Twitter, Twitter Reactions özelliğini sınırlı bir süre için özel olarak Türkiye'de deneneceğini açıkladı. Tweet’lere emojilerle tepki verme özelliği olan Twitter Reactions, yalnızca Türkiye'de, iOS için Twitter, Android ve Twitter.com'da sınırlı bir süre için kullanılabilecek.

Yeni özellik, önümüzdeki günlerde herkesin kullanımına sunulacak. Twitter, Türkiye’deki bu testi temel alarak, Reactions deneyiminin kullanılabilirliğini diğer bölgelere genişletmeyi değerlendirecek.

HANGİ EMOJİLER VAR?

Twitter’dan yapılan açıklamada Reactions özelliğiyle ilgili şu bilgiler verildi:

“Bir beğeni her zaman tüm hisleri karşılamadığından, insanlara bir tweet hakkındaki duygularını hızlı ve kolay bir şekilde paylaşmaları adına yeni bir yol sağlamak için bir dizi emoji ekledik: Gülme, düşünme, alkış, üzgün ve tabii ki kalp veya beğeni. Tepkiler ayrıca, bir tweet'in yanında (gerçek zamanlı olarak Beğen düğmesinin yanında) gösterildiğinden, konuşma ilerledikçe diğerlerinin konuşmayı daha iyi anlamalarına yardımcı olacak.”

“İnsanların tweet'ler hakkında ifade etmek istediklerini temsil eden ve nihayetinde daha anlamlı konuşmaları teşvik eden emojiler bulmaya çalıştık. Bunu yapmak için, tweet'lerde en sık kullanılan kelimelerin ve emojilerin neler olduğunu araştırdık ve insanların tweet'leri okurken neler hissettiklerine ve hangi emojilerin dünya çapında yankı bulduğuna dair anketler gerçekleştirdik.”

“Tweet'lerde en çok kullanılan emojinin gülme emojisi olduğunu bulduk. Aynı zamanda çoğu insan bize 'komik', 'destek'/'neşe', 'anlaşma' ve 'harika' etrafında dönen tepkileri hem ifade etmeyi hem de almayı tercih edeceklerini söyledi. İnsanların tweet'leri okurken hissettikleri en önemli duyguların ‘eğlenmiş’ ve ‘meraklı’ olduğunu belirledik. 'Hayal kırıklığı' ve 'öfke' aynı zamanda insanların tweet'leri okurken hissettikleri yaygın duygular olsa da ve bazı insanlar tweet'lere katılmadıklarını ifade etmek istese de şu anda bunları emoji reaksiyonları olarak dahil etmiyoruz. Amacımız her zaman herkese açık ve sağlıklı sohbeti desteklemek ve mevcut emoji setimizin sohbetleri nasıl etkileyeceğini görmek istiyoruz. Konuştuğumuz kişiler, bazı düşüncelerine olumsuz tepkiler almaktan endişe duyduklarını ve insanlar tweet'leri hakkında böyle hissederse, daha fazla bağlama izin veren diğer etkileşim yöntemlerini tercih edeceklerini belirtti.”

NASIL KULLANILIYOR?

Twitter, topluluk geri bildirimlerine ve devam eden öğrenmelere dayalı olarak ek emoji reaksiyonlarını yinelemeye ve test etmeye devam edeceğini açıkladı.

Reaksiyonları görüntülemek için, kullanıcıların “Beğen” düğmesine uzun süre basıp, bir tweet hakkında ne hissettiklerini göstermek için uygun bir emoji seçmesi yeterli olacak. Twitter kullanıcıları, “Beğen düğmesine dokunarak tweet’leri beğenmeye devam edebilecek.

TÜRKİYE BELİRLEYİCİ OLACAK

Twitter Reactions özeliği, yalnızca Türkiye'de, iOS için Twitter, Android ve Twitter.com'da sınırlı bir süre için kullanılabilecek. Yeni özellik, önümüzdeki günlerde herkesin kullanımına sunulacak.

Türkiye’deki bu testi temel alacak olan Twitter, Reactions deneyiminin kullanılabilirliğini diğer bölgelere genişletmeyi değerlendirecek.