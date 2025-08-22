Habertürk
        Haberler Dünya UAEA'dan Çernobil açıklaması | Dış Haberler

        UAEA'dan Çernobil açıklaması

        Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, dün sabah Ukrayna'da bulunan Çernobil Nükleer Santrali'nde uçaksavar sesi duyulduğunu ve tesisin 5 kilometre yakınında dron tespit edildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2025 - 23:41 Güncelleme: 22.08.2025 - 23:41
        UAEA'dan Çernobil açıklaması
        Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Ukrayna'daki Çernobil Nükleer Santrali'nde dün sabah uçaksavar sesi duyulduğunu ve tesisin 5 kilometre uzağında yer alan "Yasak Bölge" üzerinde birkaç dron tespit edildiğini bildirdi.

        UAEA, Zaporijya Nükleer Santrali ile Çernobil Nükleer Santrali'ndeki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

        Açıklamada, "(Dün) Perşembe sabahı, Çernobil'deki UAEA ekibi çok sayıda patlama sesiyle uyandı. Daha sonra, tesisin yaklaşık 5 kilometre uzağındaki Yasak Bölge'de birkaç dron tespit edildiği ve ekibin duyduğu seslerin uçaksavara ait olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, nükleer tesislerin yakınında bildirilen dron faaliyetlerinin artmasından derin endişe duyduğunu vurguladı.

        Grossi, "Nükleer bir kazayı önlemek için askeri güçlerin azami ölçüde itidal göstermesi çağrımı yineliyorum." ifadesini kullandı.

        Açıklamada ayrıca, geçen hafta boyunca Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki UAEA ekibinin neredeyse her gün askeri faaliyetler duyduğunu bildirdiği kaydedildi.

        Güvenilir soğutma suyu sağlanmasında yaşanan zorlukların sürdüğü belirtilerek, suyun tükenmesiyle ortaya çıkabilecek "soğutma kaybının" nükleer güvenlik açısından ciddi bir endişe kaynağı olduğu aktarıldı.

