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Üç aylar başlangıcı: Üç aylar ne zaman? Üç aylar duası

Mübarek üç aylar (Recep, Şaban ve Ramazan) başladı. Yılın en kutsal aylarında ibadetlerini ve dualarını artırmak isteyen, bu mübarek ayların anlam ve önemini kavramak isteyenler üç aylar tarihlerini merak ediyor. İşte üç aylar hakkında merak edilenler ve üç aylar duası...

Üç aylar başlangıcı: Üç aylar ne zaman? Üç aylar duası

Üç mübarek ay olan Recep, Şaban ve Ramazan-ı Şerif bulunduran Üç Aylar’da ayrıca Regaip, Miraç, Berat ve Kadir geceleri gibi İslam dinince önemli kabul edilen gün ve geceler bulunuyor. Üç aylar ne zaman? Üç aylar duası...

ÜÇ AYLAR BAŞLANGICI: ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Recep ayının başlangıcı: 13 Şubat Cumartesi

Regaip Kandili: 18 Şubat Perşembe

Miraç Kandili: 10 Mart

Şaban ayı: 14 Mart

Berat Kandili: 27 Mart

Ramazan ayı: 13 Nisan

ÜÇ AYLAR DUASI

Üç Aylar, Rahmân olan Allah’ın rahmetinin sağnak sağnak yağdığı aylardır. Bereket ve feyzinden istifade etmesini bilenler, bu aylardan büyük kazançlar elde ederler. Bu bakımdan üç ayların kıymeti pek büyüktür. Ahiret sermayesinin artmasına vesile olan kudsî aylardır.

Resûlullah Efendimiz ümmetine şu duayı telkin etti:

“Ey Allâhʼımız! Receb ve Şâbânʼı mübârek eyle, Ramazanʼa mülâkî eyle/ulaştır.” (Taberânî, Evsat, IV, 189; Beyhakî, Şuab, V, 348. Krş. Ahmed, I, 259)

Üç Aylar, dua ve tövbelerimizin kabul edilme ümidini daha fazla hissedeceğimiz aylardır. Recep Ayı ile başlayan, Şaban ile devam eden ve Ramazan Ayı ile sona eren Üç Aylar’ı dualarla ibadetlerle geçirmek çok önemlidir.

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