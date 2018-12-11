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Üç ton hamsi iki saatte tükendi

Rize’nin İyidere ilçesinde geleneksel olan düzenlenen Hamsi Festivali’nin bu yıl 11'incisi gerçekleştirildi. Hamsi Festivali’nde 3 ton hamsi iki saat içerisinde tüketildi

11.12.2018 - 17:07 | Güncelleme: AA

Rize'nin İyidere Belediyesince düzenlenen "11. Geleneksel Hamsi Beraberliği Şöleni"nde hazırlanan 3 ton hamsi, iki saatte tükendi.

AA'nın haberine göre Sahil Parkı'nda gerçekleştirilen festivale, Rize Valisi Kemal Çeber, İyidere Belediye Başkanı Ahmet Mete, İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vali Çeber, şenlikte yaptığı konuşmada, hamsinin bölgenin önemli simgelerinden biri olduğunu söyledi.

"Rize'de hamsi olunca akan sular duruyor." ifadesini kullanan Çeber, şunları kaydetti:

"Hamsi üzerine inşa edilmiş bir mutfağımız var. Çayımız ve yaylalarımız çok özel. Özel şeylerimizden biri de hamsi. 'Rize'yi biliyorum' diyenlerin hamsi ile ilgili bir şeyler bilmesi lazım. Biz de öğrenmeye çalışıyoruz."

İyidere Belediye Başkanı Ahmet Mete ise şenliğe bir haftadır hazırlandıklarını belirterek, "Üç ton hamsiyi alarak mahallelerimizdeki hanımlara dağıttık. Kesim ve temizliğini yaptık. Hijyenik şekilde personelimizle birlikte şölenimizi gerçekleştiriyoruz." dedi.

Hamsilerin pişirildiği sırada çıkan rüzgar, zor anlar yaşanmasına neden oldu. Izgaralar, binaların arka tarafında, rüzgardan etkilenmeyen alana taşındı.

Belediye görevlileri tarafından pişirilen 3 ton hamsi, şölene katılanlar tarafından iki saatte tüketildi.

Hamsi ikramının ardından beş dalda hamsi yemeği yarışması düzenlendi. Katılımcılar arasında en hızlı hamsi yeme yarışması da yapıldı.

 

 

 

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