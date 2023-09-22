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        Haberler Dünya Uçak taksi yolu dışına çıktı, yolcular tahliye edildi

        Uçak taksi yolu dışına çıktı, yolcular tahliye edildi

        Antalya-Perm seferini yapan Anadolujet'e ait yolcu uçağı Rusya'da bulunan Perm Havalimanı'na inişinin ardından pisti terk ettikten sonra taksi yolu dışına çıktı. Olay sonrası yolcular uçaktan tahliye edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 13:52 Güncelleme: 22.09.2023 - 13:56
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        Uçak, taksi yolu dışına çıktı
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        Edinilen bilgiye göre, 173 yolcusu bulunan TK-3694 sefer sayılı TC-JGV kuyruk tescilli uçağı Boeing 737-800 tipi uçak Rusya'nın Perm kenti seferini yapmak üzere saat 07.00 Antalya Havalimanı'ndan kalkış yaptı.

        Uçak yerel saatle saat 13.20'de Perm Havalimanı'na iniş tamamlayıp pisti terk ettikten sonra taksi yolundan dışarı çıktı.

        Olay sonrası uçaktaki yolcular tahliye edilirken, yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        OLAYLA İLGİLİ ARAŞTIRMA BAŞLADI

        Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, " İniş sonrası yolcularımız ve uçuş ekibinde herhangi sağlık sorunu yaşanmamış olup yolcular uçaktan tahliye edilmiştir. Olayla ilgili teknik ekiplerimiz araştırma sürecini başlatmıştır" denildi.

        * Haberin görseli DHA'dan servis edilmiştir. Görsel temsilidir.

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