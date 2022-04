Uçaklarda maske takmak zorunlu mu? 0:00 / 0:00

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aydın Valiliği ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, maske kullanımının ulaşım ve sağlık kuruluşları haricinde gönüllülük esasıyla sürdürüleceğini söyledi.

BİLİM KURULU SON TOPLANTISINI DÜN YAPTI

Bilim Kurulunun son toplantısını dün yaptığını söyleyen Bakan Koca, "Dün cumhurbaşkanımızın kabulü ile iltifatlarıyla son toplantısını yapmış oldu. Bilim Kurulu bu dönemde 27 ay boyunca olağanüstü bir performans sergiledi. Gerektiğinde her gün bir araya gelen bir kurulumuz oldu. 35 kişiden oluşan, alt çalışma gruplarıyla 110 kişilik bir bilim kurulundan bahsediyoruz. Bundan sonraki süreçte bakanlığın birçok bilim kurulları var. Bilim Kurulu halk sağlığı bünyesinde bu süreci yakından izliyor olacak, gerektiğinde de her an toplanmak üzere karar verilebilir; ama şu an böyle bir durumun olmadığını, en son toplantının, dün tarihi bir toplantı olarak bittiğini söylemek istiyorum" dedi.

UÇAKLARDA MASKE TAKILACAK MI?

"Uçakta maske takmak şart mı?" sorusuna yanıt veren Bakan Koca, "Dün cumhurbaşkanımız açıkladılar. Sadece ulaşım ve sağlık kuruluşlarında vaka sayısı binin altına inene kadar olmak üzere maske kullanımı olacak. Onun dışında hiçbir alanda maske kullanımı olmayacak şeklinde bir açıklama olmuştu. Dolayısıyla bunun içine uçaklar da girer bunun içine eğitim de girer, bunun içine kapalı alanlar olmak üzere bütün kurumlar girmiş olur. Bu anlamda bunu net ifade etmek istiyorum.

Bu dönemde özellikle salgın bize şunu gösterdi; biz maskenin koruyucu olduğunu, yeri geldiğinde bir enfeksiyon durumu söz konusuysa bir başkasına bulaştırmayı önlediğini artık biliyoruz. Pandemi sonrası dönemde de devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bundan sonraki süreçte herhangi bir vatandaşımız herhangi bir üst solunum yolu enfeksiyonu hissederse mutlaka maskesini takıyor olmalı, bu bizim alışkanlığımız olmalı. Şu an en riskli olan yaş grubu ileri yaş ve ek hastalığı olan vatandaşlarımız. Şu an vefat eden kişilerin ortalama yaşı 78 oldu. O nedenle ileri yaş olan büyüklerimizi korumak için bizim dikkatli olmamız, herhangi bir enfeksiyon belirtisi varsa mutlaka maskeli olmamız, büyüklerimizin de, kronik hastalığı olanların da kapalı ortamlara girdiklerinde mutlaka maskeli olmalarını önemsiyoruz."