UCM Başsavcısı, İsrail'in itirazının reddedilmesini talep etti

UCM internet sayfasında yer alan itiraz beyanında, İsrail'in 27 Kasım'da UCM Temyiz Dairesi'ne yaptığı başvurunun, mahkemenin yargı yetkisine ilişkin bir karar olmadığı için temyiz olduğu belirtildi.

Beyanda İsrail'in aynı anda hem doğrudan temyiz başvurusu hem de Ön Yargılama Dairesi'ne itiraz izni talebinde bulunduğu kaydedilerek, İsrail'in tutuklama kararlarının askıya alınması talebinin de reddedilmesi gerektiğini vurguladı.

İSRAİL'İN TALEBİNİN REDDEDİLMESİNİ İSTEDİ Savcılık, İsrail’in itiraz dayanağı olan kararın bölgesel yargı yetkisini veya geçici yargı yetkisini belirlemediği için İsrail’in talebinin reddedilmesini istedi. İsrail, UCM'nin Başbakan Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant hakkında "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlardan" ötürü çıkardığı tutuklama kararlarına karşı temyiz başvurusunda bulunmuştu.