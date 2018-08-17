Öğretmen adaylarının merakla beklediği ücretli öğretmenlik mülakat sonuçları bugün açıklanıyor. 2018 - 2019 eğitim öğretim yılı öncesi 5 bin ücretli öğretmen alınacak. 11 Ağustos 2018 tarihinde başlayan ücretli öğretmenlik sözlü mülakatları 14 Ağustos 2018 tarihinde sona ermişti. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesinde ise sözlü mülakat sonuçlar için tarih olarak bugün gösterilmişti. Sonuçların saat kaçta açıklanacağı ise henüz belli değil.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2018 iş takvimine göre ücretli öğretmenlik mülakat sonuçları, 17 Ağustos'ta açıklanacak. 17-28 Ağustos'ta alınacak itirazlar, 31 Ağustos'ta sonuçlandırılacak. 4-7 Eylül tarihlerinde atama tercihleri açıklanacak ve atama sonuçları 11 Eylül'de kamuoyuna duyurulacak.

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