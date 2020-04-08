Corona virüsü sebebiyle PTT tarafından ücretsiz maske dağıtılıyor. Ücretsiz maske başvuruları e-devlet sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. Siz de dışarı çıktığınızda özellikle kalabalık ortamlarda corona virüsünden korunmak istiyorsanız e-devletten ücretsiz maske başvurusu yapın. Peki E-Devlet ücretsiz maske nasıl alınır? İşte, Ücretsiz maske başvurusu yap 2020...

E-DEVLET ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURUSU

Ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgınından korunmak için devlet tarafından dışarı çıkma yasağı bulunmayan yani 20 ile 65 yaş arasındaki vatandaşlara her hafta ücretsiz maske dağıtımı yapılacak. İlk olarak PTT tarafından verileceği açıklanan maske başvurularının e devlet üzerinden yapılacağı açıklandı. Bu karar vatandaşların maske takma alışkanlığının kazanılması için ve yüksek fiyatta maske satıp fırsatçılık yapanlara karşı alınmıştır. Bu maskeler koronavirüse karşı vatandaşların korunması amacı ile kullanılacaktır.

ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURUSU YAP

E- DEVLET ÜCRETSİZ MASKEDEN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Koronavirüs ülkemizde artış göstermeye son sürat devam ediyor. Devlet ise e-devlet üzerinden kayıt olan vatandaşlara ücretsiz maske dağıtmaya karar verdi. Bu maskelerden evden çıkma yasağı bulunmayan 20-65 yaş arasındaki tüm vatandaşlar yararlanabilecek. E devlet üzerinden oluşturulan formları doldurduktan sonra maske başvurularını tamamlayacaklar. Yapılan başvurulardan sonra maskeler PTT tarafından bildirilen adreslere teslim edilecek. Maskelerin dağıtımı ücretsiz olarak yapılacak. Bu uygulama korona virüs süresince e devlet üzerinden tekrarlanarak devam edecek.

ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Devlet koronavirüs ile mücadele de maskeleri ücretsiz dağıtma kararı aldı. Peki, başvuru şartları nelerdir? Öncelikle 20-65 yaş aralığında olan kişilerin e devlete başvurması gerekmektedir. Bu yaş aralığında olmayanlar ücretsiz maskeden yararlanamayacaklar. Bu maskeleri alabilmek için devletin açıklamış olduğu sokağa çıkma yasağı kapsamında bulunmayan kişilerin e devlet üzerinden hanedeki kişi sayılarının bildirilmesi ile yapılacaktır.

MASKE SATIŞI YASAKLANDI

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, maskelerin satışının yasak olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pazar yerleri ve toplu mekanlarda maske takılmasını zorunlu hale getirdik. Pazar yerlerinde tahtalar arasındaki ayrılıklar konusunu hassasiyetle ele aldık. Valiliklerimiz bu süreci çok yakından takip edecekler. Valiliklerimiz e-devletten ücretsiz maske dağıtımına başladı. Kesinlikle parayla maske satışı yasaktır. Marketlerde verilen maskeler de ücretsizdir. Salgın bitene kadar vatandaşlarımızın tamamına yetecek maske stoğumuz ve üretim planlamamız vardır. Devlet olarak tüm vatandaşlarımıza ücretsiz olarak maske ulaştırmakta kararlıyız" dedi.