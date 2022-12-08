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Üçüncü ligden Dünya Kupası'na: Noppert'in ilham verici hikayesi

2022 Dünya Kupası birçok hikayeye sahne olurken Arjantin ile Hollanda maçı öncesi gözler de Andries Noppert'e döndü. Kariyerinin büyük bölümünü alt liglerde geçiren Hollandalı file bekçisi, Portakalların çeyrek finale yükselmesinde önemli rol oynadı. Habertürk'ten Ayhan Şensoy, Noppert'in ilham verici hikayesini kaleme aldı

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  • Üçüncü ligden Dünya Kupası'na: Noppert'in ilham verici hikayesi -Dünya Kupası haberleri

    Dünya Kupası birçok futbolcunun hikayesini ortaya çıkarıyor.
  • Üçüncü ligden Dünya Kupası'na: Noppert'in ilham verici hikayesi -Dünya Kupası haberleri

    O isimlerden biri de Hollanda'nın kalecisi Andries Noppert.
  • Üçüncü ligden Dünya Kupası'na: Noppert'in ilham verici hikayesi -Dünya Kupası haberleri

    28 yaşındaki kaleci kariyerinin büyük bölümünü alt liglerde geçirdi. 

     
  • Üçüncü ligden Dünya Kupası'na: Noppert'in ilham verici hikayesi -Dünya Kupası haberleri

    Oynadığı en popüler takımlar Nac Breda, Go Ahead Eagles ve Heerenveen. 3 yıl önce takım bulamadığında eşi, ''Futbolu bırak ve polis ol'' dedi. 
  • Üçüncü ligden Dünya Kupası'na: Noppert'in ilham verici hikayesi -Dünya Kupası haberleri

    Ancak Noppert hayalinden vazgeçmedi. Bu sezon Heerenveen ile 14 maça çıkarken, kalesinde 13 gol gördü. 

     
  • Üçüncü ligden Dünya Kupası'na: Noppert'in ilham verici hikayesi -Dünya Kupası haberleri

    Bu performans Andries Noppert'i Dünya Kupası'na götürdü. 
  • Üçüncü ligden Dünya Kupası'na: Noppert'in ilham verici hikayesi -Dünya Kupası haberleri

    Hollanda'nın Katar'da oynadığı 4 maçta da kalede Noppert vardı. 
  • Üçüncü ligden Dünya Kupası'na: Noppert'in ilham verici hikayesi -Dünya Kupası haberleri

    Dev kaleci 28 yaşında milli takımda oynamasını Van Gaal'e borçlu olduğunu söyledi.
  • Üçüncü ligden Dünya Kupası'na: Noppert'in ilham verici hikayesi -Dünya Kupası haberleri

    Andries Noppert, ''Küçük bir çocukken Dünya Kupası'nda oynamayı hayal ederdim. Ancak kariyerime baktığınızda bunun imkansız bir rüya olduğunu söylemek zor değil. Fakat savaşmayı bırakmadım. Beni milli takıma çağırmaya cesaret edecek tek kişi Hollanda'nın başına geçti.'' dedi.
  • Üçüncü ligden Dünya Kupası'na: Noppert'in ilham verici hikayesi -Dünya Kupası haberleri

    Dev kalecinin sıradaki hayali çeyrek finalde oynayacakları Arjantin maçında Lionel Messi'nin penaltısını kurtarmak. Noppert, ''Penaltılara her zaman hazırım. Messi'nin penaltı kaçırabileceğini önceki maçlarda gördük. O da bizim gibi. O da bir insan. Elbette çok iyi futbolcu ama onun penaltısını kurtarabilirim.'' şeklinde konuştu.
  • Üçüncü ligden Dünya Kupası'na: Noppert'in ilham verici hikayesi -Dünya Kupası haberleri

    Hollanda ve Arjantin arasındaki 2022 Dünya Kupası çeyrek final maçı yarın akşam oyananacak.

 

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