Dev kalecinin sıradaki hayali çeyrek finalde oynayacakları Arjantin maçında Lionel Messi'nin penaltısını kurtarmak. Noppert, ''Penaltılara her zaman hazırım. Messi'nin penaltı kaçırabileceğini önceki maçlarda gördük. O da bizim gibi. O da bir insan. Elbette çok iyi futbolcu ama onun penaltısını kurtarabilirim.'' şeklinde konuştu.