        UEFA Avrupa Ligi: Feyenoord- Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Feyenoord- Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Feyenoord, Aston Villa'yı konuk ediyor. İlk hafta maçında Feyenoord, deplasmanda Braga'ya 1-0 mağlüp oldu. Öte yandan Bologno'yu konuk eden Aston Villa evinde 1-0 kazandı. Maç saatinin yaklaşmasıyla karşılaşmaya dair araştırmalar hız kazandı. Peki, Feyenoord- Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Giriş: 02.10.2025 - 13:27 Güncelleme: 02.10.2025 - 13:37
        1

        UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan ikinci hafta maçları ile devam ediyor. Unai Emery yönetimindeki Aston Villa, deplasmanda Feyenoord ile kozlarını paylaşıyor. Kritik karşılaşmanın canlı yayın kanalı ve saati futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Feyenoord- Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, muhtemel 11'ler...

        2

        FEYENOORD- ASTON VİLLA MAÇI NE ZAMAN?

        Feyenoord- Aston Villa maçı 2 Ekim Perşembe (bu akşam) 22.00'de oynanacak.

        3

        FEYENOORD- ASTON VİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?

        Heyecanla beklenen zorlu mücadele tabii spor üzerinden yayınlanacak.

        4

        MUHTEMEL 11'LER

        Feyenoord; Wellenreuther, Read, Ahmethodzic, Watanabe, Bos, Stejin, Valente, Targhalline,Moussa, Sauer, Ueda

        Aston Villa; Bizot, Cash, Konsa, Torres, Maatsen, Kamara, Bogarde, Malen, Buendia, Rogers, Watkins

