UEFA ülke puanı sıralaması güncel son durum: Türkiye UEFA ülke puanında kaçıncı sırada?
UEFA ülke puanı güncel sıralaması, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş mücadelesi Fenerbahçe Lille maçı nedeniyle gündemdeki yerini aldı. Avrupa'da ülkemizi temsil eden; Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi karşılaşmalarında aldığı sonuçlar çerçevesinde ülke puanına katkıda bulunuyor. Peki, "Türkiye UEFA ülke puanında kaçıncı sırada?" İşte 13 Ağustos 2024 UEFA ülke puanı sıralaması güncel son durum...
Temsilcimiz Fenerbahçe 2-1 mağlubiyetin ardından Lille karşısında rövanş mücadelesine çıkıyor. Zorlu mücadele öncesinde UEFA ülke puanı sıralaması sporseverler tarafından araştırılmaya başladı. UEFA ülke puanı sıralaması kulüplerin ve milli takımların turnuvalardaki performansına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Peki, "Türkiye UEFA ülke puanında kaçıncı sırada, kaç puanı var?" İşte UEFA ülke puanı güncel sıralaması...
TÜRKİYE, ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI?
Fenerbahçe ve Trabzonspor'un mağlubiyeti, Başakşehir'in ise galibiyeti, Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yerini değiştirdi. Bu sonuçlarlaTürkiye 34.800 puanla 10. sıraya gerilerken, Çekya 34.850 puanla 9. sıraya yerleşti.
TÜRKİYE, ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI?
1- İNGİLTERE - 89.160
2-İTALYA - 79.106
3- İSPANYA - 73.989
4-ALMANYA - 71.660
5- FRANSA - 57.879
6- HOLLANDA - 54.483
7- PORTEKİZ - 49.516
8 - BELÇİKA - 43.200
9- ÇEK CUMHURİYETİ - 34.850
10- TÜRKİYE - 34.800
11- NORVEÇ 30.250
12- İSRAİL - 29.875
13 - AVUSTURYA - 29.000
14- DANİMARKA - 28.575
15- YUNANİSTAN 28.250
TEMSİLCİLERİMİZİN RAKİPLERİ
Galatasaray, İsviçre temsilcisi Young Boys ile eşleşti.
Fenerbahçe, Lille engelini aşarsa SK Slavia Praha ve R. Union Saint-Gilloise eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Beşiktaş, play-off turunda Partizan-Lugano eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turunda Rapid Wien'i geçmesi durumunda, play-off etabında Braga (Portekiz)-Servette (İsviçre) eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Iberia Tiflis'i elerse, play-off'ta St. Patrick's Athletic-Sabah eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.