Uganda'da gazetecileri darbeden askerlere 3 ay hapis cezası verildi

AA

Yerel basındaki habere göre, Bobi Wine adıyla bilinen muhalif lider Robert Kyagulanyi'nin 17 Şubat'ta BM İnsan Hakları Ofisine yaptığı ziyareti takip eden gazetecilerin, askerler tarafından darbedilmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Soruşturma sonucunda 7 askere 90 gün hapis cezası verildi.

Uganda televizyonlarının aktardığı görüntülerde, muhalif liderin Kampala'daki BM İnsan Hakları Ofisinden çıkmasını bekleyen gazeteci ve siyasetçilere, askerlerin aniden cop ve sopalarla saldırdığı görülmüştü.

Wine'nin, alıkonulan ve nerede olduğu bilinmeyen destekçileri için BM İnsan Hakları Ofisine dilekçe vermeye gittiği sırada yaşanan olayda 4 muhabir ve 3 milletvekili yaralanmıştı.

Uganda ordusu, BM binası önünde darbedilen gazetecilerden özür dilemişti.

- Muhalefet seçimlerde hile yapıldığını öne sürdü

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Kaguta Museveni, 14 Ocak'ta yapılan seçimde koltuğunu koruyarak 6. kez devlet başkanı olmuştu.

Museveni oyların yüzde 58,64'ünü, Kyagulanyi ise yüzde 34,83'ünü almıştı.

Seçimde hile yapıldığını öne süren ve sonuçları kabul etmediklerini açıklayan Kyagulanyi, seçimlerin iptal edilmesi ve Devlet Başkanı Museveni'nin gelecek seçimlere katılmasına müsaade edilmemesi gerektiğini savunmuş ancak Yüksek Mahkeme yaptığı başvuruyu reddetmişti.