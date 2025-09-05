Habertürk
        Uğurcan Çakır: Yola devam - Futbol Haberleri

        Uğurcan Çakır: Yola devam

        A Milli Takımımızın file bekçisi Uğurcan Çakır, 3-2'lik Gürcistan galibiyetinin ardından sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.

        05.09.2025 - 00:07
        2026 Dünya Kupası Elemeleri A Grubu ilk maçında Gürcistan'ı 3-2 yenen milli takımımızın kalecisi Uğurcan Çakır, sosyal medya paylaşımında bulundu.

        "YOLA DEVAM"

        Uğurcan Çakır'ın paylaşımında kullandığı ifadeler şu şekilde:

        "Güzel bir galibiyet, önemli bir 3 puan aldık. Tüm takım arkadaşlarımın emeğine sağlık. Yola devam."

