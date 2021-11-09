Uğurcan, Ersin ve Sinan Bolat'tan açıklamalar

İlk olarak söz alan deneyimli kaleci Sinan Bolat, önlerinde çok önemli iki maç olduğunu söyleyerek, "Cebelitarık maçına odaklanmak istiyoruz. Konsantrasyonumuz o maça yönelik. Oradan 3 puan alıp, güzel bir moralle Karadağ maçına çıkmak istiyoruz" dedi.

"İNŞALLAH AVRUPA´YA GİDER VE ÜLKEMİZİ TEMSİL EDERLER"

Bolat; Uğurcan Çakır, Ersin Destanoğlu ve Altay Bayındır´ın performansının çok iyi olduğunu dile getirdi ve şunları söyledi: "Buradan Altay kardeşime geçmiş olsun diyorum. İnşallah en kısa zaman sağlığına ulaşır. Şu anda iki genç kardeşimizin arasında ağabey konumundayım. Ben de kardeşlerime elimden gelen katkı ve tecrübemi aktarmaya çalışıyorum tabii kaleci antrenörümüz önderliğinde. Performansları ortada. İnşallah onlar da en kısa zamanda Avrupa´ya gider ve ülkemizi orada en iyi şekilde temsil ederler."

"TÜRKİYE´DEN BÖYLE YETENEKLER ÇIKMASI BENİM İÇİN DE BİR GURUR"

3 ismin de Avrupa müsabakalarında kendilerini kanıtladığını belirten Bolat, "İster istemez Uğurcan olsun, Ersin olsun, Altay olsun, kendilerini Avrupa´da da kanıtlamış kaleciler, Avrupa Ligi´nde, Şampiyonlar Ligi´nde olsun. Kendi açımdan Avrupa´ya ayrı bir önem veriyorum. Benim için de bir gurur, Türkiye´den böyle yetenekleri kaleciler çıkması. İnşallah bunların devamı gelecektir. Kardeşlerimiz de Avrupa´ya transfer olup, Türkiye´yi en iyi şekilde temsil edeceklerdir inşallah" ifadelerini kullandı.

"EN KISA DÖNEMDE İSTEDİĞİMİZ YERE GELMEK İSTİYORUZ"

Sinan Bolat son olarak şöyle dedi: "Yeni hocamızın gelmesiyle yeni bir hava ve enerji oluştu ister istemez. İnşallah hocamız da istediği taktikleri bize gösterip, en kısa zamanda istediğimiz sonuçları alıp en kısa dönemde istediğimiz yere gelmek istiyoruz."

UĞURCAN ÇAKIR: BİRLİKTE SAVAŞACAĞIZ

Takım olarak savaşacaklarını söyleyen Uğurcan Çakır, "Ersin'e hayırlı olsun, yeteneğiyle ve hak ettiği için burada. Altay'a da geçmiş olsun. Öncelikle Cebelitarık maçını kazanmak istiyoruz. Ben biraz moralli geldim ama burası milli takım. Milli takım için birlikte savaşacağız. En iyi şekilde kazanacağız" ifadelerini kullandı.

"KİM OYNARSA OYNASIN ELİNDEN GELENİ YAPACAK"

Milli takımın Cebelitarık maçına nasıl bir kadroyla çıkacağına teknik direktör Stefan Kuntz'un karar vereceğine vurgu yapan Çakır, "Hoca taktiğe karar verecek, kim oynarsa elinden geleni yapmaya çalışacak. Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz. En iyi şekilde hazırlanarak gitmek istiyoruz. Kim oynarsa oynasın elinden geleni yapacak" şeklinde konuştu.

"RECHNER İLE UYUM İÇİNDE ÇALIŞIYORUZ"

Milli takımın kaleci antrenörü Michael Rechner ile uyum içinde çalıştıklarını söyleyen Çakır, "Almanya'dan geldi. Oranın eğitimi almış bir isim. Çok iyi bir uyum yakaladık, inşallah performansımızı maçlara da yansıtırız" dedi.

"ŞANSIMIZI SONUNA KADAR ZORLAMAK İSTİYORUZ"

Milli takımın gruptaki iki rakibinin karşılaşacağı Norveç-Hollanda maçı için Çakır, "Şansımız zor ama sonuna kadar zorlamak istiyoruz. İyi bir hava var. İki maçı da kazanarak önümüzü görmek istiyoruz. İki maçımızı da kazanmak istiyoruz. Konsantrasyonumuz bu yönde. Norveç, Hollanda ile zor bir mücadele oynayacak. O maç istediğimiz gibi sonuçlanırsa Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz. İki takım için zor müsabaka, önce biz kazanmalıyız" diye konuştu.

ERSİN DESTANOĞLU: BURADA OLMAK TARİF EDİLEMEZ BİR DUYGU

A Milli Takım kadrosuna seçildiği için duyduğu heyecanı dile getiren Ersin Destanoğlu ise "Seçilmeyi bekliyordum. Kadroya dahil edildiğimi arkadaşlarımdan öğrendim. Kulübümde her maç en iyi performansı göstermeye çalışıyordum. Arkadaşlarımdan duydum, sonrasında da ailemle paylaştım. Burada olmak tarif edilemez bir duygu. Burası en üst seviye. Burada olduğum için çok mutluyum" diye konuştu.

"HER AÇIDAN KENDİMİ GELİŞTİRİYORUM"

Her konuda kendini geliştirdiğini belirten 20 yaşındaki genç file bekçisi, "Önce Beşiktaş'ta sonra da A Milli Takım'da forma giymek hem zihinsel hem de fiziksel çalışmanın sonucu. Bunlara önem veriyoruz. Ben de çok çalışıyorum. Her açıdan kendimi geliştiriyorum. Zorlu, stresli maçlar oynuyoruz. Bunun altından kalkabilecek kapasitede olduğumu biliyordum. Bu sayede de buradayız."

"RIDVAN İLE AYNI ŞEKİLDE TESİSLERDE DE BURADA DA BERABERİZ"

Milli takıma dahil edilmesini yakın arkadaşı Rıdvan Yılmaz ile de paylaştığını söyleyen Ersin Destanoğlu, "Ona da söyledim, çok mutlu oldu. Burada da beraberiz. Burada tüm ağabeylerim sıcakkanlı davrandılar. Teknik ekip olsun, ağabeylerim olsun güzel bir ortam var. Rıdvan ile aynı şekilde tesislerde de burada da beraberiz" ifadelerini kullandı.

"ŞU AN KALECİ KONUSUNDA ÇOK RAHATIZ"

Futbolda kalecilerin öneminin daha da arttığını belirten Ersin Destanoğlu, sözlerini şöyle noktaladı: "Artık daha çok oyun içinde oluyorsunuz. Ayak oyunları olsun, defansın arkasına atılan toplar olsun hep oyunun içindeyiz. Kalecinin önemi arttığı için de antrenmanlar ve analizler farklı oluyor. Bu da kalecilerin gelişimine yansıdı. Türkiye'de birçok mevkide önem gösterildiğinde iyi oyuncular çıkabiliyor. Şu an kaleci konusunda çok rahatız. Birçok isim var. Bu bizim için mutluluk verici bir şey."