Uğurtan Dora kimdir? Survivor Uğurtan kaç yaşında, nereli? Survivor 2021 yarışmacıları arasında Uğurtan Dora en çok merak edilip araştırılan isimler arasında yer alıyor. Merak edenler için Survivor 2021'in sevilen yarışmacısı Uğurtan ile ilgili detayları haberimizde derledik. İşte, Survivor Uğurtan ile ilgili tüm merak edilenler...

UĞURTAN DORA KİMDİR?

İstanbul Şişli'de doğan ve 37 yaşında olan Uğurtan Dora, 2000’de Saint Benoit Fransız Lisesi ortaokul bölümünden mezun olan Survivor Uğurtan Dora, 2004 yılında Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi’ni tamamladı. Survivor Uğurtan Dora, yüksek öğrenimini ise Dokuz Eylül Üniversitesi'nde İktisat bölümünde yaptı.